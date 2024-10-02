SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Son dakika Konya deprem ile sarsıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Selçuklu olarak kayıtlara geçti. Konya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Konya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile tüm detaylar...