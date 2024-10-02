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SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Konya depremi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Selçuklu merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2 Ekim 2024 Konya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:19
SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Son dakika Konya deprem ile sarsıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Selçuklu olarak kayıtlara geçti. Konya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Konya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile tüm detaylar...

SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

KONYA'DA DEPREM OLDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ekim 2024 Salı günü saat 21.54'te Konya'da bir deprem meydana geldi.

Büyüklük 3.6 (ML)
Yer Selçuklu (Konya)
Tarih(UTC) 01-10-2024 21:54:00
Enlem 38.1106
Boylam 32.6078
Derinlik 7 (KM)
SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

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SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
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