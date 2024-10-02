SON DEPREMLER 2024 | AFAD ve Kandilli verileri ile Konya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Konya depremi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Selçuklu merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2 Ekim 2024 Konya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:19