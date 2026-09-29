Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Cumhur Kahraman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

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DHA
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:40
SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

Feci kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahraman yönetimindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait plakası henüz tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

YOLA SAVRULDU

Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolar ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Kahraman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

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SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

Kahraman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

ŞOFÖR HER YERDE ARANIYOR

Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti
SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #DİKİLİ