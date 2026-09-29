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SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti
SON DAKİKA...Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti
İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Cumhur Kahraman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:40