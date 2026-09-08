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Sosyal medyada 80'ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!

Sosyal medyada hızla yayılan "80'ler fotoğraf akımı" milyonlarca kullanıcıyı eğlendirirken, arkasında telafisi imkansız dev bir güvenlik riski barındırıyor. Eğlence uğruna uygulamalara yüklenen fotoğraflarla şifre gibi değiştirilmesi mümkün olmayan biyometrik yüz verileri ve dijital kimlikler tehlikeye atılıyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:48
Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!
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Son günlerde yapay zekâ uygulamaları üzerinden nostaljik fotoğraflar oluşturma akımı çığ gibi büyüyor. Ancak uzmanlar, kullanıcıların sisteme sadece basit bir görsel yüklemediğini, yüz hatları, göz, burun ve çene yapısı gibi kişiyi benzersiz kılan en kritik biyometrik verileri kendi elleriyle teslim ettiğini belirtiyor.

Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!

BİYOMETRİK VERİ TUZAĞI

Dijital ortamlarda çalınan bir şifre veya telefon numarası kolayca değiştirilebilirken, biyometrik veri olan insan yüzünün değiştirilmesi imkansızdır. Farklı açılardan ve zamanlardan yüklenen her yeni fotoğraf ise yapay zeka sistemlerinin elindeki dijital yüz profilini kusursuzlaştırıyor.

Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!

SAHTE KİMLİK TEHLİKESİ KAPIDA

Siber güvenlik dünyası, toplanan bu yüksek çözünürlüklü yüz haritalarının ileride çok karanlık senaryolarda kullanılabileceği konusunda uyarıyor. Ele geçirilen biyometrik veriler; kişinin hiç bulunmadığı ortamlarda çekilmiş gibi gösterilen sahte (deepfake) videolar üretilmesine, itibar saldırılarına ve sahte dijital kimliklerin oluşturulmasına zemin hazırlıyor.

Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!

Ayrıca fotoğrafların arka planında fark edilmeden yer alan ev adresi, iş yeri, araç plakası ve çocukların yüzleri gibi ikincil veriler de farkında olmadan veri avcılarına sunuluyor.

Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!

Yapay zeka uygulamalarını kullanırken dikkat edilmesi gereken 4 kural

Gizlilik politikasını inceleyin: Fotoğrafınızın nerede, ne kadar süreyle saklandığını ve silinip silinmediğini kontrol edin.

Farklı açılardan çok sayıda görsel yüklemeyin: Yapay zekanın hakkınızda detaylı bir 3D yüz profili oluşturmasını engelleyin.

Arka plan detaylarına dikkat edin: Ev, iş yeri, araç plakası veya üçüncü kişilerin yer aldığı görselleri sisteme aktarmayın.

Çocukların fotoğraflarını paylaşmayın: Biyometrik koruması olmayan küçük yaştaki bireylerin görsellerini yapay zeka analizinden uzak tutun.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör