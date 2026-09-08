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Sosyal medyada 80'ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!
Sosyal medyada 80'ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!
Sosyal medyada hızla yayılan "80'ler fotoğraf akımı" milyonlarca kullanıcıyı eğlendirirken, arkasında telafisi imkansız dev bir güvenlik riski barındırıyor. Eğlence uğruna uygulamalara yüklenen fotoğraflarla şifre gibi değiştirilmesi mümkün olmayan biyometrik yüz verileri ve dijital kimlikler tehlikeye atılıyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:48