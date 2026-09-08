Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar yandı: Asla değiştirilemeyen o şey kopyalanıyor!

Son günlerde yapay zekâ uygulamaları üzerinden nostaljik fotoğraflar oluşturma akımı çığ gibi büyüyor. Ancak uzmanlar, kullanıcıların sisteme sadece basit bir görsel yüklemediğini, yüz hatları, göz, burun ve çene yapısı gibi kişiyi benzersiz kılan en kritik biyometrik verileri kendi elleriyle teslim ettiğini belirtiyor.