Trend Galeri Trend Yaşam Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

Küresel askeri analiz kurumu Global Firepower (GFP), merakla beklenen "2026 Dünyanın En Güçlü Özel Birlikleri" listesini yayınladı. Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler, milyar dolarlık bütçeli süper güçleri geride bırakarak dünya basınına damga vurdu. İşte dengeleri değiştiren o rapor...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:04 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:05
Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

Küresel askeri güç dengelerini yakından takip eden prestijli kurum Global Firepower (GFP), savunma sanayii ve güvenlik kulislerinin uzun süredir beklediği 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri raporunu resmen kamuoyuyla paylaştı. Operasyonel kabiliyet, psikolojik direnç ve teknolojik donanım gibi en zorlu kriterlerin baz alındığı listede, Türkiye'nin göz bebeği Özel Kuvvetler Komutanlığı (Bordo Bereliler) tarihi bir başarıya imza attı.

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

Yerli ve milli savunma sistemleriyle desteklenen elit birliklerimiz; ABD, İngiltere ve Rusya gibi süper güçlerin özel harekat unsurlarını geride bırakarak uluslararası askeri otoritelerden tam not aldı. Peki, Bordo Bereliler bu zirve yarışında küresel dengeleri nasıl değiştirdi? İşte 2026 raporunun çarpıcı detayları...

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.

Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.