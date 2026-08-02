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Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı
Süper Güçleri Gölgede Bıraktılar! 2026 Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı: Bordo Bereliler Rüzgarı
Küresel askeri analiz kurumu Global Firepower (GFP), merakla beklenen "2026 Dünyanın En Güçlü Özel Birlikleri" listesini yayınladı. Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler, milyar dolarlık bütçeli süper güçleri geride bırakarak dünya basınına damga vurdu. İşte dengeleri değiştiren o rapor...
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:05