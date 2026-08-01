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Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem
Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem
Diyet yapmaktan sıkılanlar ve porsiyon kontrolü sağlamakta zorlananlar için müjdeli haber bilim dünyasından geldi. Araştırmacılar, sofra düzeninde yapılacak küçücük bir renk değişiminin beyne "doydum" sinyali göndererek kilo vermeyi inanılmaz derecede kolaylaştırdığını kanıtladı.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 11:26