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Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

Diyet yapmaktan sıkılanlar ve porsiyon kontrolü sağlamakta zorlananlar için müjdeli haber bilim dünyasından geldi. Araştırmacılar, sofra düzeninde yapılacak küçücük bir renk değişiminin beyne "doydum" sinyali göndererek kilo vermeyi inanılmaz derecede kolaylaştırdığını kanıtladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 11:26
Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

Kilo vermek denildiğinde akla ilk olarak ağır diyetler ve saatler süren egzersizler gelse de, uzmanlar bambaşka bir noktaya dikkat çekiyor: Tabağınızın rengi!

Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

Son yapılan nöropazarlama ve beslenme araştırmaları, tabağımızın rengi ile tükettiğimiz porsiyon miktarı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Farkında olmadan fazla yemek yemenizin sebebi zayıf iradeniz değil, tamamen gözünüzün kandırılıyor olması olabilir.

Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

RENKLER İŞTAHI NASIL ETKİLİYOR?
Bilim insanlarının "Delboeuf İllüzyonu" adını verdiği bu görsel yanılsama, beynimizin yemek porsiyonlarını tabağın zemin rengine göre algılamasından kaynaklanıyor.

İşte tabağınızın rengini değiştirerek kilo vermenizi sağlayacak bilimsel detaylar:

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Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

1. YEMEĞİNİZLE AYNI RENK TABAKLARDAN KAÇININ!
Araştırmalara göre, yemek ile tabağın rengi kontrast (zıt) oluşturmadığında, beyin porsiyon büyüklüğünü tam olarak algılayamıyor. Örneğin; beyaz tabakta beyaz soslu bir makarna yediğinizde, beyniniz tabağı olduğundan daha boş görüyor ve farkında olmadan %20'ye kadar daha fazla yemek koymanıza neden oluyor.

Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

2. KİLO VERMEK İSTEYENLERİN YENİ FAVORİSİ: MAVİ TABAK!
Mavi İştah Kapatır: Mavi, doğada doğal olarak en az karşılaşılan yemek renklerinden biridir. Bu nedenle insan beyni mavi rengi "iştah baskılayıcı" olarak algılar. Mavi tabaklar kullanarak porsiyonlarınızı hiç zorlanmadan küçültebilirsiniz.

Kırmızı ve Sarıya Dikkat: Hızlı yemek restoranlarının neden kırmızı ve sarı renkleri tercih ettiğini hiç düşündünüz mü? Bu renkler metabolizmayı ve iştahı hızla

Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

3. ZIT RENK KONTRASTI OLUŞTURUN
Kilo verme sürecini hızlandırmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit: Yeşillik ve salata yerken koyu renkli, koyu renkli yemekler yerken ise açık renkli tabaklar seçerek yemek ile tabak arasında yüksek kontrast oluşturun. Kontrast arttıkça beyniniz porsiyonu daha büyük görecek ve daha hızlı doyma hissi oluşacaktır.

Tabağınızın rengini değiştirin, fark etmeden zayıflayın! İşte bilim insanlarını bile şaşırtan o gizli yöntem

Diyet listeleriyle vedalaşmadan önce mutfak dolabınızı gözden geçirin. Sadece tabağınızın rengini değiştirmek bile, ay sonunda tartıda sürpriz sonuçlar görmenizi sağlayabilir!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör