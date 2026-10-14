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Tam 443 yıldır kayıptı! Sahildeki kumların altından çıkan hazine görenleri şaşkına çevirdi
Tam 443 yıldır kayıptı! Sahildeki kumların altından çıkan hazine görenleri şaşkına çevirdi
Galler'de 1583 yılında gemi kazasında kaybolan hazine, fırtınaların sahildeki kumları sürüklemesiyle gün yüzüne çıktı. Metal dedektörüyle 21 yıl boyunca arama yapan 69 yaşındaki Peter Hughes, yaklaşık 870 altın ve gümüş sikke ile çok sayıda tarihi eser buldu.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 15:33