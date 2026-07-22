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Tarihin en zengin 10 imparatorluğu belli oldu: 3 kıtaya hüküm süren Osmanlı listede kaçıncı sırada?
Tarihin en zengin 10 imparatorluğu belli oldu: 3 kıtaya hüküm süren Osmanlı listede kaçıncı sırada?
Sahip oldukları topraklar, ticaret yolları ve kaynaklarla dönemlerine damga vuran imparatorluklar sıralandı. Tarihin en zengin 10 devleti arasında Osmanlı da yer alıyor. Peki Osmanlı listede kaçıncı sırada? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 22.07.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 21:20