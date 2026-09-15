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Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200'e çıkardı

İngiltere'de ilk kez koyun yetiştiriciliğine başlayan Hannah Thorogood, yalnızca 18 dönümlük arazide 20 koyunla işe koyuldu. Tarım arazileri yerine güneş panellerinin altındaki alanları kullanmaya başlayan çiftçinin sürüsü 200'ü, kullandığı arazi ise 250 dönümü aştı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:22
Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

İngiltere, Lincolnshire'da koyun yetiştiriciliğine başlayan Hannah Thorogood, elindeki 18 dönümlük araziyle yalnızca 20 koyun besleyebiliyordu. Ancak güneş panellerinin altında kalan arazileri otlatma amacıyla kullanmaya başlaması, genç çiftçinin işini adeta büyüttü.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

Bugün Thorogood'un sürüsünde 200'den fazla koyun, kullandığı arazide ise 250 dönüm bulunuyor.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

GÜNEŞ PANELLERİNİN ALTINDA KOYUNLAR OTLUYOR

Thorogood'un kullandığı yöntem, dünyada giderek daha fazla ilgi gören güneş enerjisi santrallerinde koyun otlatma uygulamasına dayanıyor.

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Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

Güneş panellerinin çevresindeki otların kontrol altında tutulması gerekirken, bu iş için biçme makineleri veya ilaçlama yerine koyunlardan yararlanılıyor.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

Koyunlar panellerin arasındaki alanlarda rahatlıkla hareket ederek otları tüketiyor. Böylece hem güneş enerjisi tesislerinin bakım ihtiyacı azalıyor hem de çiftçiler normal şartlarda ulaşmaları zor olan otlaklara erişim sağlayabiliyor.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

KOYUNLARA DA DOĞAL KORUMA SAĞLIYOR

Sistem hayvanlara da çeşitli avantajlar sunuyor.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

Güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin koyunları aşırı sıcaklardan koruduğu, kış aylarında ise kar ve kötü hava koşullarına karşı bir miktar sığınak sağladığı belirtiliyor.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

Thorogood ayrıca bu çiftliklerde güvenlik kameralarının bulunmasının hayvanların kontrolünü kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

HEM TARIM HEM ENERJİ AYNI ARAZİDE

Bu uygulamanın dikkat çeken yönlerinden biri, aynı arazinin hem yenilenebilir enerji üretiminde hem de hayvancılıkta kullanılabilmesi.

Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200’e çıkardı

Ancak uzmanlar, her güneş enerjisi sahasının koyun otlatmaya uygun olmadığını ve hayvan yoğunluğunun doğru belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör