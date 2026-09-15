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Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200'e çıkardı
Tarlası yoktu çözümü güneş panellerinin altında buldu! 20 koyunla başlayıp sürüsünü 200'e çıkardı
İngiltere'de ilk kez koyun yetiştiriciliğine başlayan Hannah Thorogood, yalnızca 18 dönümlük arazide 20 koyunla işe koyuldu. Tarım arazileri yerine güneş panellerinin altındaki alanları kullanmaya başlayan çiftçinin sürüsü 200'ü, kullandığı arazi ise 250 dönümü aştı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:22