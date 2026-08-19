Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye'den o lezzetler de listede

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye'den o lezzetler de listede

Dünya mutfaklarını sıralayan TasteAtlas, dolma çeşitlerini de mercek altına aldı. Farklı ülkelerin geleneksel dolmalarının değerlendirildiği listede Türkiye'den 5 farklı lezzet yer alırken, Türk mutfağının zengin dolma kültürü bir kez daha dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 08:46