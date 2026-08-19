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TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye'den o lezzetler de listede

Dünya mutfaklarını sıralayan TasteAtlas, dolma çeşitlerini de mercek altına aldı. Farklı ülkelerin geleneksel dolmalarının değerlendirildiği listede Türkiye'den 5 farklı lezzet yer alırken, Türk mutfağının zengin dolma kültürü bir kez daha dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 08:46
TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

Patlıcan, biber, domates ve üzüm yaprağı gibi farklı malzemelerle hazırlanan dolmalar, dünyanın birçok mutfağında farklı tariflerle sofralara geliyor. İşte, TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Türkiye'den hangi dolmaların yer aldığı ve bu lezzetlerin listedeki sıralamaları;

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

1- Fylla (Yunanistan)

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

2- Patlıcan Dolması (Türkiye)

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TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

3- Yarpaq Dolması (Azerbaycan)

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

4- Biber Dolması (Türkiye)

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

5- Domates Dolması (Türkiye)

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

6- Kabak Dolması (Türkiye)

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

7- Enginar Dolması (Türkiye)

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi dolmaları belli oldu: Türkiye’den o lezzetler de listede

8- Yalanchi (Ermenistan)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör