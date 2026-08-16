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TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?
TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?
Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, "dünyanın en iyi sarımsakları" listesini güncelledi! Toplam 17 çeşidin yer aldığı dev sıralamaya Türkiye'den iki tür damga vurdu. Peki, Türk sarımsakları listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi 17 sarımsağı...
Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:14