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TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, "dünyanın en iyi sarımsakları" listesini güncelledi! Toplam 17 çeşidin yer aldığı dev sıralamaya Türkiye'den iki tür damga vurdu. Peki, Türk sarımsakları listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi 17 sarımsağı...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:14
TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi sarımsakları belli oldu! TasteAtlas'ın 17 çeşitlik listesine Türkiye'den iki tür adını yazdırdı.

İşte o liste;

17- Ail Rose de Lautrec / Fransa

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

16- Ail violet de Cadours / Fransa

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

15- Ljubitovački šarac / Hırvatistan

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TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

14- Aglio di Vessalico / İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

13- Aglione di Valdichiana / İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

12- Alho da Graciosa / İspanya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

11- Ail Fumé d'Arleux / Fransa

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

10- Ail de la Drôme / Fransa

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

9- Aglio Bianco Polesano / İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

8- Vrbički beli luk / Sırbistan

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

7- Aglio di Voghiera / İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

6- Ail blanc de Lomagne / Fransa

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

5- Araban sarımsağı / Türkiye

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

4- Aglio di Resia / İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

3- Taşköprü sarımsağı / Türkiye

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

2- Ajo Morado de Las Pedroñeras / İspanya

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

1- Jinxiang Da Suan / Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

PEKİ DÜNYANIN EN İYİ DOMATESLERİ LİSTESİNDE TÜRKİYE NEREDE?

Domates, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak pek çok yemeğin temelini oluşturuyor. Ancak bazı domates çeşitleri, aroması, dokusu ve kullanım alanıyla diğerlerinden ayrılarak öne çıkıyor. TasteAtlas kullanıcılarının oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesinde Anadolu'nun eşsiz lezzeti de dünya çapındaki domatesler arasında kendine yer buldu.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:

Pomodoro S. Marzano (İtalya – 4.5 Puan): Listenin ilk sırasında yer alan bu domates çeşidi, özellikle sos, pizza ve makarna tariflerinde tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle bilinen Pomodoro S. Marzano, aynı zamanda konserve yapımı için en ideal domates çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Tomataki Santorinis (Yunanistan – 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya elverişli yapısıyla bilinen bu domates çeşidi, yoğun aroması sayesinde salatalardan mezeye, soslardan farklı tariflere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.

TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.