TasteAtlas dünyanın en iyi 17 sarımsağını açıkladı: Taşköprü sarımsağı listede kaçıncı sırada?

PEKİ DÜNYANIN EN İYİ DOMATESLERİ LİSTESİNDE TÜRKİYE NEREDE?

Domates, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak pek çok yemeğin temelini oluşturuyor. Ancak bazı domates çeşitleri, aroması, dokusu ve kullanım alanıyla diğerlerinden ayrılarak öne çıkıyor. TasteAtlas kullanıcılarının oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesinde Anadolu'nun eşsiz lezzeti de dünya çapındaki domatesler arasında kendine yer buldu.