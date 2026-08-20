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TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye'den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

Dünya mutfaklarını sıralayan TasteAtlas, dolma çeşitlerini de mercek altına aldı. Farklı ülkelerin geleneksel dolmalarının değerlendirildiği listede Türkiye'den 5 farklı lezzet yer alırken, Türk mutfağının zengin dolma kültürü bir kez daha dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:43
TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

Patlıcan, biber, domates ve üzüm yaprağı gibi farklı malzemelerle hazırlanan dolmalar, dünyanın birçok mutfağında farklı tariflerle sofralara geliyor. İşte, TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Türkiye'den hangi dolmaların yer aldığı ve bu lezzetlerin listedeki sıralamaları;

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

1- Fylla (Yunanistan)

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

2- Patlıcan Dolması (Türkiye)

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TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

3- Yarpaq Dolması (Azerbaycan)

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

4- Biber Dolması (Türkiye)

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

5- Domates Dolması (Türkiye)

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

6- Kabak Dolması (Türkiye)

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

7- Enginar Dolması (Türkiye)

TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

8- Yalanchi (Ermenistan)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör