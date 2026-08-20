TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye’den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!

Patlıcan, biber, domates ve üzüm yaprağı gibi farklı malzemelerle hazırlanan dolmalar, dünyanın birçok mutfağında farklı tariflerle sofralara geliyor. İşte, TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Türkiye'den hangi dolmaların yer aldığı ve bu lezzetlerin listedeki sıralamaları;