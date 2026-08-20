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TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye'den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!
TasteAtlas Dünyanın en iyi dolmalarını açıkladı: Türkiye'den 5 farklı lezzet listeye damga vurdu!
Dünya mutfaklarını sıralayan TasteAtlas, dolma çeşitlerini de mercek altına aldı. Farklı ülkelerin geleneksel dolmalarının değerlendirildiği listede Türkiye'den 5 farklı lezzet yer alırken, Türk mutfağının zengin dolma kültürü bir kez daha dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:43