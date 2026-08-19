TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

ANTAKYA KÜNEFESİ DÜNYA SIRALAMASINDA 14. OLDU

Listenin 14. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. Antakya'ya özgü tatlı, 4,5 puanla sıralamada yer aldı. İnce kadayıfın arasına geleneksel olarak tuzsuz peynir konulması, iki tarafının pişirilmesi ve ardından sıcak şerbetle buluşturulması künefeyi diğer tatlılardan ayıran temel özellikler arasında gösteriliyor. TasteAtlas'a göre Antakya künefesi 2006 yılında coğrafi işaret tescili de aldı.

Künefe sıcak servis edilirken üzerine Antep fıstığı, ceviz veya fındık gibi ürünler eklenebiliyor. Peynir, kadayıf ve şerbetin bir araya geldiği tatlı, özellikle Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.