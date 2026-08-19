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TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye'den o lezzetler listeye damga vurdu
TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye'den o lezzetler listeye damga vurdu
TasteAtlas, dünyanın en iyi geleneksel tariflerini sıraladığı listesini güncelledi. 17 Ağustos 2026 itibarıyla 1 milyondan fazla değerlendirmenin dikkate alındığı listede Türkiye'den iki lezzet dikkat çekti. Türkiye'den iki lezzet listenin üst sıralarında yer alarak öne çıktı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 08:45