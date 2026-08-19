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TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye'den o lezzetler listeye damga vurdu

TasteAtlas, dünyanın en iyi geleneksel tariflerini sıraladığı listesini güncelledi. 17 Ağustos 2026 itibarıyla 1 milyondan fazla değerlendirmenin dikkate alındığı listede Türkiye'den iki lezzet dikkat çekti. Türkiye'den iki lezzet listenin üst sıralarında yer alarak öne çıktı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 08:45
TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

Türkiye'nin iki yöresel lezzetinin dünya sıralamasında üst basamaklarda bulunması dikkat çekti. Özellikle bu iki lezzetin hazırlanış biçimleri, yöresel özellikleri ve TasteAtlas kullanıcılarından aldıkları puanlar merak konusu oldu.

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

01- Vori-vori (Paraguay)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

02- Zhēngjiǎo (Çin)

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TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

03- Conchitas a la parmesana (Peru)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

04- Otoro nigiri sushi (Japonya)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

05- Karantika (Cezayir)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

06- Chutoro nigiri sushi (Japonya)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

07- Kontosouvli (Yunanistan)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

08- Aji criollo (Peru)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

09- Tereyağlı sarımsaklı naan (Hindistan)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

10- Sate kambing (Endonezya)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

11- Pastel de nata (Portekiz)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

12- Quesabirria (Birria tacos) (Meksika)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

13- Tajarin al tartufo bianco d'Alba (İtalya)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

ANTAKYA KÜNEFESİ DÜNYA SIRALAMASINDA 14. OLDU

Listenin 14. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. Antakya'ya özgü tatlı, 4,5 puanla sıralamada yer aldı. İnce kadayıfın arasına geleneksel olarak tuzsuz peynir konulması, iki tarafının pişirilmesi ve ardından sıcak şerbetle buluşturulması künefeyi diğer tatlılardan ayıran temel özellikler arasında gösteriliyor. TasteAtlas'a göre Antakya künefesi 2006 yılında coğrafi işaret tescili de aldı.

Künefe sıcak servis edilirken üzerine Antep fıstığı, ceviz veya fındık gibi ürünler eklenebiliyor. Peynir, kadayıf ve şerbetin bir araya geldiği tatlı, özellikle Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

15- Guotie (Çin)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

16- Tangbao (Çorba çörekleri) (Çin)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

OLTU CAĞ KEBABI 17. SIRADA

Türkiye'den listede yer alan ikinci lezzet ise Erzurum'un Oltu ilçesiyle özdeşleşen Oltu cağ kebabı oldu. 4,5 puan alan kebap, dünyanın en iyi geleneksel tarifleri arasında 17. sıraya yerleşti. Kuzu etinin yatay bir şişte odun ateşi üzerinde yavaşça pişirilmesi ve pişen bölümden ince dilimler halinde kesilerek cağ adı verilen küçük şişlere takılması, kebabın karakteristik sunumunu oluşturuyor.

Oltu cağ kebabının hazırlanmasında etin seçimi, marine edilmesi ve yatay şişte pişirilmesi önemli aşamalar arasında bulunuyor. TasteAtlas da kebabın Oltu ve çevresindeki kuzu yetiştiriciliği ile bölgenin geleneksel pişirme yöntemleriyle bağlantısına dikkat çekiyor.

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

18- Toum (Lübnan)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

19- Fraldinha (Brezilya)

TasteAtlas Dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu

20- Kaymaklı dondurma (İngiltere)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör