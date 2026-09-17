Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

TasteAtlas, dünyanın en iyi turşularını gastronomi değerlendirmeleriyle sıraladı. Kore'nin kimchisi ve Almanya'nın lahana turşusu gibi farklı lezzetler listede yer aldı. Türk mutfağının köklü turşu geleneği de sıralamada dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 15:45