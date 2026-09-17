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TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

TasteAtlas, dünyanın en iyi turşularını gastronomi değerlendirmeleriyle sıraladı. Kore'nin kimchisi ve Almanya'nın lahana turşusu gibi farklı lezzetler listede yer aldı. Türk mutfağının köklü turşu geleneği de sıralamada dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 15:45
TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

Türk mutfağının geleneksel turşuları, yabancı lezzet eleştirmenlerinin hazırladığı listede öne çıktı. Asırlık tariflerle hazırlanan turşular ve kendine özgü turşu suyu, uluslararası değerlendirmede dikkat çekti.

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

10.Spreewälder Gurken (Almanya)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

9.Geleneksel Türk Turşusu (Türkiye)

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TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

8.Kimchi (Güney Kore)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

7.Kosher Dill Pickles / Koşer Turşu (ABD)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

6.Pa-kimchi (Güney Kore)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

5.Tsukemono (Japonya)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

4.Pikliz (Haiti)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

3.Baechu-kimchi (Güney Kore)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

2.Nošovické kysané zelí (Çekya)

TasteAtlas dünyanın en iyi turşularını seçti: Listede Türkiye’den sürpriz bir lezzet var

1.Escabeche de cebolla (Meksika / Yucatán)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör