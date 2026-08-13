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TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından öne çıkan sakatat yemeklerini sıraladı. Türkiye'den sevilen bir lezzet de üst sıralarda kendine yer buldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.08.2026 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 23:15
TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

Dünya mutfağının zenginliklerini ve öne çıkan tariflerini derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez en başarılı sakatat yemeklerini bir araya getirdi. Farklı kültürlerin mutfak geleneklerini yansıtan listede Türkiye, sakatat kültüründeki köklü geçmişiyle öne çıkmayı başardı. Gastronomi meraklılarının ilgisini çeken güncel sıralamada, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri üst sıralardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

10- TACOS DE LENGUA- MEKSİKA

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

9- SEOLLEONGTAN- GÜNEY KORE

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TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

8- KEBDA ESKANDARANİ- MISIR

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

7- MOLLEJA- ARJANTİN

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

6- DROB PO SELSKİ- BULGARİSTAN

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

5- KOKORETSİ- YUNANİSTAN

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

4- GYUTAN- JAPONYA

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

3- KOKOREÇ TÜRKİYE

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

2- ANTİCUCHOS DE CORAZON- PERU

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

1- KALEH PACHEH- İRAN

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği TasteAtlas, sakatat yemeklerinin ardından bu kez dünyanın en iyi pastırmalarını sıraladı. Farklı ülkelerden lezzetlerin yer aldığı listede Türkiye'yi temsil eden pastırma da üst sıralardaki başarısıyla öne çıktı. İşte o liste...

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

1. Suho Meso: Bosna Hersek

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

2. Cecina de Leon: İspanya

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

4. Bresaola Della Valtellina: İtalya

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

5. Afyon Pastırması: Türkiye

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

6. Pastırma: Türkiye

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

10. Uzicka Prsuta: Sırbistan

TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK SÜRPRİZ: AFYON MU, KAYSERİ Mİ?

Listenin en dikkat çekici detayı, Türkiye'den iki farklı lezzetin dünya devlerini geride bırakarak üst sıralara yerleşmesi oldu.

Geleneksel üretimiyle bilinen Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakarak dünyanın en iyi 5. pastırması seçildi.

"Pastırma" genel ismiyle Türkiye, listenin 6. sırasında da kendine yer buldu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör