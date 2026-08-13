TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

Dünya mutfağının zenginliklerini ve öne çıkan tariflerini derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez en başarılı sakatat yemeklerini bir araya getirdi. Farklı kültürlerin mutfak geleneklerini yansıtan listede Türkiye, sakatat kültüründeki köklü geçmişiyle öne çıkmayı başardı. Gastronomi meraklılarının ilgisini çeken güncel sıralamada, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri üst sıralardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. 10- TACOS DE LENGUA- MEKSİKA 9- SEOLLEONGTAN- GÜNEY KORE 8- KEBDA ESKANDARANİ- MISIR 7- MOLLEJA- ARJANTİN 6- DROB PO SELSKİ- BULGARİSTAN 5- KOKORETSİ- YUNANİSTAN 4- GYUTAN- JAPONYA 3- KOKOREÇ TÜRKİYE 2- ANTİCUCHOS DE CORAZON- PERU 1- KALEH PACHEH- İRAN Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği TasteAtlas, sakatat yemeklerinin ardından bu kez dünyanın en iyi pastırmalarını sıraladı. Farklı ülkelerden lezzetlerin yer aldığı listede Türkiye'yi temsil eden pastırma da üst sıralardaki başarısıyla öne çıktı. İşte o liste... 1. Suho Meso: Bosna Hersek 2. Cecina de Leon: İspanya 3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan 4. Bresaola Della Valtellina: İtalya 5. Afyon Pastırması: Türkiye 6. Pastırma: Türkiye 7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada 8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan 9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek 10. Uzicka Prsuta: Sırbistan ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK SÜRPRİZ: AFYON MU, KAYSERİ Mİ? Listenin en dikkat çekici detayı, Türkiye'den iki farklı lezzetin dünya devlerini geride bırakarak üst sıralara yerleşmesi oldu. Geleneksel üretimiyle bilinen Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakarak dünyanın en iyi 5. pastırması seçildi. 'Pastırma' genel ismiyle Türkiye, listenin 6. sırasında da kendine yer buldu.