TasteAtlas En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Listede Dikkat Çeken Türk Lezzeti!

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği TasteAtlas, sakatat yemeklerinin ardından bu kez dünyanın en iyi pastırmalarını sıraladı. Farklı ülkelerden lezzetlerin yer aldığı listede Türkiye'yi temsil eden pastırma da üst sıralardaki başarısıyla öne çıktı. İşte o liste...