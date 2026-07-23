TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği uluslararası lezzet platformu TasteAtlas, milyonlarca yemek tutkunu ve gurmenin oylarıyla belirlenen yeni listesini resmen duyurdu. Küresel lezzet haritasında taşları yerinden oynatan sıralamada, bu yıl adeta Türkiye rüzgarı esti. İtalya, İspanya ve Fransa gibi mutfak devleriyle kıyasıya rekabet eden Türk mutfağı, dünya sahnesindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Asırlık yöresel tariflerimiz, dillere destan sokak lezzetlerimiz ve benzersiz sofra kültürümüz, uluslararası arenada büyük takdir topladı. TÜRK MUTFAĞI KÜRESEL ARENADA: O ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE TasteAtlas'ın açıkladığı listeye göre Türkiye, gastronomi turizmindeki gücünü kanıtlayarak ilk 100'e üç efsane şehrini sokmayı başardı. Milyonlarca kullanıcının puanlamaları ve yemek eleştirmenlerinin yorumları sonucunda Türkiye'den Gaziantep, İstanbul ve İzmir listeye adını altın harflerle yazdırdı. Bu muazzam başarı, sadece yöresel mutfaklarımızın değil, aynı zamanda Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün dünya genelinde ne kadar popüler olduğunu da gözler önüne seriyor. GAZİANTEP, İSTANBUL VE İZMİR DÜNYAYI BÜYÜLÜYOR Listede yer alan şehirlerimiz, kendilerine has mutfak kültürleriyle öne çıkıyor. Baklavası ve kebap çeşitleriyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda da yer alan Gaziantep, Anadolu'nun baharatlı ve zengin tatlarını gurmelerle buluşturuyor. İki kıtayı birleştiren İstanbul, tarihi sokak lezzetleri, balık ekmek kültürü ve saray mutfağından miras kalan zengin menüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ege'nin incisi İzmir ise zeytinyağlıları, taze deniz ürünleri ve boyoz gibi kendine has hamur işleriyle gastronomi tutkunlarının favori rotalarından biri olmaya devam ediyor. İŞTE 3 ŞEHRİMİZİN SIRASI... 100 - TRİESTE (İTALYA) 99 - MANTUA (İTALYA) 98 - VERONA (İTALYA) 97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA) 96 - NOTO (İTALYA) 95 - AUSTİN (ABD) 94 - CHARLESTON (ABD) 93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN) 92 - SURAKARTA (ENDONEZYA) 91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN) 90 - PRAGUE (ÇEKYA) 89 - LONDON (İNGİLTERE) 88 - MALAGA (İSPANYA) 87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN) 86 - BUFFALO (ABD) 85 - SİENA (İTALYA) 84 - İZMİR (TÜRKİYE) 83 - SAPPORO (JAPONYA) 82 - CORDOBA (İSPANYA) 81 - BERLİN (ALMANYA) 80 - BRUSSELS (BELÇİKA) 79 - AMSTERDAM (HOLLANDA) 78 - SAN SEBASTİAN (İSPANYA) 77 - SEVİLLE (İSPANYA) 76 - TAORMİNA (İTALYA) 75 - SORRENTO (İTALYA) 74 - SPLİT (HIRVATİSTAN) 73 - KOLKATA (HİNDİSTAN) 72 - MAKAO (ÇİN) 71 - BUDAPEŞTE (MACARİSTAN) 70 - SEUL (GÜNEY KORE) 69 - SAN ANTONİO (ABD) 68 - LUCCA (İTALYA) 67 - PORTO (PORTEKİZ) 66 - MODENA (İTALYA) 65 - SURABAYA (ENDONEZYA) 64 - CHANİA CİTY (YUNANİSTAN) 63 - BOSTON (ABD) 62 - BANGKOK (TAYLAND) 61 - AREQUİPA (PERU) 60 - HO CHİ MİNH ŞEHRİ (VİETNAM) 59 - WASHİNGTON. DC (ABD) 58 - MONTREAL (KANADA) 57 - VALENCİA (İSPANYA) 56 - ST. LOUİS (ABD) 55 - BELGRAD (SIRBİSTAN) 54 - HAYDARABAD (HİNDİSTAN) 53 - YENİ DELHİ (HİNDİSTAN) 52 - MOSKOVA (RUSYA) 51 - MELBOURNE (AVUSTRALYA) 50 - ZARAGOZA (İSPANYA) 49 - PEKİN (ÇİN) 48 - AMRİTSAR (HİNDİSTAN) 47 - HANOİ (VİETNAM) 46 - MÜNİH (ALMANYA) 45 - PADANG (ENDONEZYA) 44 - SARAYBOSNA (BOSNA HERSEK) 43 - SAU PAULO (BREZİLYA) 42 - BUENOS AİRES (ARJANTİN) 41 - MARSİLYA (FRANSA) 40 - BARSELONA (İSPANYA) 39 - MEXİCO CİTY (MEKSİKA) 38 - LOS ANGELES (ABD) 37 - HONG KONG (ÇİN) 36 - HUC (VİETNAM) 35 - BARİ (İTALYA) 34 - BANDUNG (ENDONEZYA) 33 - SHANGAİ (ÇİN) 32 - LYON (FRANSA) 31 - GUADALAJARA (MEKSİKA) 30 - LİSBON (PORTEKİZ) 29 - CHİCAGO (ABD) 28 - PHİLADELPHİA (ABD) 27 - SAN FRANSİCO (ABD) 26 - TOKYO (JAPONYA) 25 - TURİN (İTALYA) 24 - İSTANBUL (TÜRKİYE) 23 - CATANİA (İTALYA) 22 - PALERMO (İTALYA) 21 - JAKARTA (ENDONEZYA) 20 - SİNGAPORE (SİNGAPUR) 19 - NEW YORK CİTY (ABD) 18 - FERRERA (İTALYA) 17 - GAZİANTEP (TÜRKİYE) 16 - VENİCE (İTALYA) 15 - NEW ORLEANS (ABD) 14 - KYOLO (JAPONYA) 13 - NİCE (FRANSA) 12 - MADRİD (İSPANYA) 11 - OSAKA (JAPONYA) 10 - LİMA (PERU) 9 - ROMA (İTALYA) 8 - VİYANA (AVUSTURYA) 7 - PARİS (FRANSA) 6 - CENOVA (İTALYA) 5 - MUMBAİ (HİNDİSTAN) 4 - FLORANSA (İTALYA) 3 - BOLOGNA (İTALYA) 2 - MİLANO (İTALYA) 1 - NAPOLİ (İTALYA)