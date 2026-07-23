TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

TÜRK MUTFAĞI KÜRESEL ARENADA: O ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE

TasteAtlas'ın açıkladığı listeye göre Türkiye, gastronomi turizmindeki gücünü kanıtlayarak ilk 100'e üç efsane şehrini sokmayı başardı. Milyonlarca kullanıcının puanlamaları ve yemek eleştirmenlerinin yorumları sonucunda Türkiye'den Gaziantep, İstanbul ve İzmir listeye adını altın harflerle yazdırdı. Bu muazzam başarı, sadece yöresel mutfaklarımızın değil, aynı zamanda Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün dünya genelinde ne kadar popüler olduğunu da gözler önüne seriyor.