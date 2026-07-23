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TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

Dünyaca ünlü TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesini açıkladı. Türk mutfağı listeye damga vururken; Gaziantep, İstanbul ve İzmir dünya gurmelerinin zirvesinde kendine yer buldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:08
TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği uluslararası lezzet platformu TasteAtlas, milyonlarca yemek tutkunu ve gurmenin oylarıyla belirlenen yeni listesini resmen duyurdu. Küresel lezzet haritasında taşları yerinden oynatan sıralamada, bu yıl adeta Türkiye rüzgarı esti. İtalya, İspanya ve Fransa gibi mutfak devleriyle kıyasıya rekabet eden Türk mutfağı, dünya sahnesindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Asırlık yöresel tariflerimiz, dillere destan sokak lezzetlerimiz ve benzersiz sofra kültürümüz, uluslararası arenada büyük takdir topladı.

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

TÜRK MUTFAĞI KÜRESEL ARENADA: O ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE

TasteAtlas'ın açıkladığı listeye göre Türkiye, gastronomi turizmindeki gücünü kanıtlayarak ilk 100'e üç efsane şehrini sokmayı başardı. Milyonlarca kullanıcının puanlamaları ve yemek eleştirmenlerinin yorumları sonucunda Türkiye'den Gaziantep, İstanbul ve İzmir listeye adını altın harflerle yazdırdı. Bu muazzam başarı, sadece yöresel mutfaklarımızın değil, aynı zamanda Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün dünya genelinde ne kadar popüler olduğunu da gözler önüne seriyor.

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

GAZİANTEP, İSTANBUL VE İZMİR DÜNYAYI BÜYÜLÜYOR

Listede yer alan şehirlerimiz, kendilerine has mutfak kültürleriyle öne çıkıyor. Baklavası ve kebap çeşitleriyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda da yer alan Gaziantep, Anadolu'nun baharatlı ve zengin tatlarını gurmelerle buluşturuyor. İki kıtayı birleştiren İstanbul, tarihi sokak lezzetleri, balık ekmek kültürü ve saray mutfağından miras kalan zengin menüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ege'nin incisi İzmir ise zeytinyağlıları, taze deniz ürünleri ve boyoz gibi kendine has hamur işleriyle gastronomi tutkunlarının favori rotalarından biri olmaya devam ediyor.

İŞTE 3 ŞEHRİMİZİN SIRASI...

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TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

100 - TRİESTE (İTALYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

99 - MANTUA (İTALYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

98 - VERONA (İTALYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

96 - NOTO (İTALYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

95 - AUSTİN (ABD)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

94 - CHARLESTON (ABD)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

92 - SURAKARTA (ENDONEZYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

90 - PRAGUE (ÇEKYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

89 - LONDON (İNGİLTERE)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

88 - MALAGA (İSPANYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

86 - BUFFALO (ABD)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

85 - SİENA (İTALYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

84 - İZMİR (TÜRKİYE)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

83 - SAPPORO (JAPONYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

82 - CORDOBA (İSPANYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

81 - BERLİN (ALMANYA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

80 - BRUSSELS (BELÇİKA)

TasteAtlas Seçti: Dünyanın En İyi Yemek Şehirlerinde 3 Türk!

79 - AMSTERDAM (HOLLANDA)