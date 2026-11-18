Trend Galeri Trend Yaşam Telefon yerine kalem kullananların beyni farklı çalışıyor! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Telefon yerine kalem kullananların beyni farklı çalışıyor! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Randevuları, doğum günlerini ve günlük işleri telefon yerine kağıt takvime not etmek eski moda bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, elle yazmanın hafıza üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 18.11.2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 15:35