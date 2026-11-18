KAFELERİN VE MAĞAZALARIN ÖNÜNDE BEBEK ARABALARI SIRALANIYOR
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sokaklarda yürürken işletmelerin önünde park edilmiş çok sayıda bebek arabası görmek mümkün.
Bu uygulama yalnızca Danimarka'ya özgü değil. Norveç gibi bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde de bebeklerin açık havada uyutulması tercih ediliyor.
Aileler, çocuklarının pusetlerinde temiz havada uyumasını günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görüyor.
TAMAMEN GÖZETİMSİZ BIRAKILMIYOR
Ancak bebekler tamamen gözetimsiz bırakılmıyor. Anne ve babalar genellikle pusetin bulunduğu yere yakın duruyor, çocuklarını pencereden takip ediyor. Bazı aileler ise bebek monitörlerinden yararlanarak uyku sırasında çocuklarının durumunu kontrol ediyor.
SAĞLIKLI OLDUĞUNA İNANIYORLAR
Danimarka ve komşu Kuzey Avrupa ülkelerinde aileler, bebeklerin kış aylarında bile açık havada vakit geçirmesinin sağlıklı olduğuna inanıyor.
Bu nedenle çocuklar soğuk havaya uygun kıyafetlerle giydiriliyor ve battaniyelerle korunarak pusetlerinde uyutuluyor.
Bazı Danimarkalı ebeveynler, bebeklerinin dışarıda daha uzun ve huzurlu uyuduğunu söylüyor.
Serin hava, hafif çevre sesleri ve pusetin sağladığı rahatlığın bebeklerin sakinleşmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Ev içerisindeki telefon, kapı ve günlük yaşam seslerinden uzak bir ortamın da uykuya katkı sağladığı belirtiliyor.