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Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

Sıcak yaz gecelerinin ardından yataklarda biriken ter, vücut losyonları ve güneş kremi artıkları, zamanla sararmış ve kötü bir görüntü oluşturan yağlı lekelere dönüşür. Birçok kişi bu lekelerden kurtulmak için yatağı ıslatarak ovalama hatasına düşse de uzmanlar çok daha pratik ve etkili bir yöntemi işaret ediyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 08:35
Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

Saatlerce süren ovalama işlemlerine gerek kalmadan, sadece mutfağınızdaki mısır nişastası ile yatağınızı ilk günkü tazeliğine kavuşturabilirsiniz.

Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

ISLATMADAN VE OVALAMADAN TEMİZLEYİN

Mısır nişastası, yapısı gereği yağlı ve sararmış artıkları bir mıknatıs gibi emerek yüzeyden uzaklaştırır. Bu yöntemi uygulamak ise son derece zahmetsiz:

Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

Nişastayı Dökün: Yatak üzerindeki kuru lekenin üzerine bolca mısır nişastası serpin.

Ovuşturmayın: Tozu kumaşa bastırmayın veya ovalamayın. Yalnızca lekenin üzerinde durmasına izin verin. Ovalamak, yağı kumaşın derinlerine iterek lekeyi kalıcı hale getirebilir.

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Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

Süpürün: Nişastanın yağı tamamen çekmesi için bir süre bekledikten sonra alanı elektrikli süpürgeyle dikkatlice çekin.

Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

ZORLU LEKELERDE BUNLARA DİKKAT EDİN

Eğer tek uygulamada leke tamamen çıkmazsa yatağı bol su veya sıvı temizleyicilerle ıslatmaktan kaçınmak gerekiyor.

Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

Sünger yapısındaki yatakların iç kısımlarının kuruması uzun zaman alacağından, derinlemesine ıslatmak küf ve kötü koku gibi daha büyük sorunlara yol açabilir.

Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak

Islak müdahale gerekiyorsa sadece nemli bir bezle, ovalamadan hafifçe tampon yaparak işlem tamamlanmalıdır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör