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Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak
Temizlik uzmanlarının gizlediği sır! Yatağınız yıllar geçse de ilk günkü gibi kalacak
Sıcak yaz gecelerinin ardından yataklarda biriken ter, vücut losyonları ve güneş kremi artıkları, zamanla sararmış ve kötü bir görüntü oluşturan yağlı lekelere dönüşür. Birçok kişi bu lekelerden kurtulmak için yatağı ıslatarak ovalama hatasına düşse de uzmanlar çok daha pratik ve etkili bir yöntemi işaret ediyor.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 08:35