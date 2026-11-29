METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.