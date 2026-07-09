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Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...
Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...
Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mercan'ın çarpmanın etkisiyle havada savrulduğu, kaskının da yine havada savrularak yere düştüğü görüldü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.07.2026 22:13
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 22:57