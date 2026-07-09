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Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mercan'ın çarpmanın etkisiyle havada savrulduğu, kaskının da yine havada savrularak yere düştüğü görüldü. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 09.07.2026 22:13 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 22:57
Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

Kayseri'deki kaza, geçen 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü Efe çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi.

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Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen Mercan'ın şikayetçi annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla Mercan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

MERCAN'IN AİLESİ SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanık Kadir Efe, 3 aydır tutuklu olduğunu ve böyle olmasını istemediğini belirterek, "Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

Ölen Mercan'ın şikayetçi ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile sanık Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

KAZAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Bayramı tatilini Kayseri'de ders çalışarak geçiren üniversite öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Mercan'ın çarpmanın etkisiyle havada savrulduğu, kaskının da yine havada savrularak yere düştüğü görüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör