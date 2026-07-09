Tıp öğrencisi Yaren feci kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarpmanın etkisiyle havada savruldu...

MERCAN'IN AİLESİ SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanık Kadir Efe, 3 aydır tutuklu olduğunu ve böyle olmasını istemediğini belirterek, "Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi.