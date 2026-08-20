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Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği
Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği
Tırnaklarınızın uç kısımlardan kat kat soyulmasından ve sık sık kırılmasından şikayetçiyseniz, suçlu törpü yapma şekliniz olabilir! Dermatologlar, tırnak bakımında neredeyse herkesin yaptığı o yaygın hatayı açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 14:28