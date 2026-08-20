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Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Tırnaklarınızın uç kısımlardan kat kat soyulmasından ve sık sık kırılmasından şikayetçiyseniz, suçlu törpü yapma şekliniz olabilir! Dermatologlar, tırnak bakımında neredeyse herkesin yaptığı o yaygın hatayı açıkladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 14:28
Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

İşte tırnak sağlığını koruyan ve soyulmaları anında durduran doğru törpüleme tekniği...

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Evde manikür yaparken tırnakların uç kısımlarının kat kat ayrılması ve zayıflayarak kırılması oldukça yaygın bir problem. Birçoğumuz bu durumu vitamin eksikliğine veya ojelere bağlasak da dermatologlar, asıl nedenin yanlış törpüleme hareketi olabileceğine dikkat çekiyor.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

TIRNAĞI İLERİ-GERİ TÖRPÜLEMEK KATLARINA AYIRIYOR

Törpüyü tırnak üzerinde testere gibi ileri-geri hareket ettirmek, tırnak ucundaki doğal katmanlara dengesiz bir baskı uygular. Bu sürtünme ve baskı, tırnağın serbest kenarında mikro çatlaklar oluşturur. Sonucunda ise tırnak uçları kısa sürede yaprak yaprak soyulmaya ve en ufak darbede kırılmaya başlar.

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Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Uzmanlar, törpünün tırnağı biçimlendirmek için hafifçe kullanılması gerektiğini, asla "testereleme" mantığıyla sertçe uygulanmaması gerektiğini vurguluyor.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

DOĞRU TÖRPÜLEME TEKNİĞİ NASIL OLMALI?

Tırnak dokusunu korumak ve uçlardaki soyulmaları önlemek için şu adımlara dikkat edilmeli:

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Tek Yöne Doğru Törpüleyin

Törpüyü her zaman tek bir yöne doğru (dıştan merkeze doğru) kaydırın. İleri-geri hareketten kesinlikle kaçının.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Tırnaklarınızı Yumuşatın

Törpüleme veya kesme işleminden önce tırnaklarınızı ılık suda bekleterek veya duş sonrasında yumuşakken şekillendirin.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Köşeleri Hafifçe Ovalleştirin

Tırnakları düz kestikten sonra sivri köşeleri törpüyle hafifçe yuvarlayın. Bu, tırnağın kıyafetlere takılıp kırılmasını engeller.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın

Tırnak diplerindeki etleri kesmek veya geriye itmek enfeksiyon riskini artırır. Bu etler tırnağın koruyucu kalkanıdır.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Nemlendirmeyi İhmal Etmeyin

Törpüleme işlemi bittikten sonra tırnakları ve tırnak etlerini nemlendirici bir krem veya doğal yağla besleyin.

Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

Eğer tırnaklarınızda sürekli tekrarlayan renk değişimi, kalınlaşma veya düzelmeyen şekil bozuklukları varsa bir dermatoloji uzmanına danışmanız önerilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör