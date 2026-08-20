Tırnak kat kat soyulmasının sebebi buymuş! İşte tırnakları demir gibi güçlendiren törpüleme tekniği

TIRNAĞI İLERİ-GERİ TÖRPÜLEMEK KATLARINA AYIRIYOR

Törpüyü tırnak üzerinde testere gibi ileri-geri hareket ettirmek, tırnak ucundaki doğal katmanlara dengesiz bir baskı uygular. Bu sürtünme ve baskı, tırnağın serbest kenarında mikro çatlaklar oluşturur. Sonucunda ise tırnak uçları kısa sürede yaprak yaprak soyulmaya ve en ufak darbede kırılmaya başlar.