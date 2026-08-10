Toz Alırken Yapılan Bu Hata Yüzeyleri Mıknatıs Gibi Yapıyor! Eviniz Neden Sürekli Toz Tutuyor?

Evinizi ne kadar titizlikle temizlerseniz temizleyin, bazı yüzeylerin "toz tutma hızı" moralinizi bozabilir. Eğer "Dün sildim, bugün sanki hiç dokunulmamış gibi" diyorsanız, temizlik rutininizde yaptığınız küçük bir hata tüm emeğinizi çöpe atıyor olabilir. Uzmanlar uyarıyor: Yanlış yöntemle toz almak, aslında tozun yüzeye daha sıkı yapışmasına ve statik elektrik oluşmasına neden oluyor!