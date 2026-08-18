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TÜİK'in 'Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri' listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel nüfus verileri, iller arasındaki nüfus dengesini ortaya koyarken ezber bozan bir gerçeği de gözler önüne serdi. Türkiye'deki bazı mahallelerin nüfusu devasa boyutlara ulaşırken, listedeki bir mahalle tam 5 şehri birden geride bırakmayı başardı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 14:41
TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Türkiye nüfusuyla ilgili son rakamlar açıklanırken, Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri listesi de belli oldu. Dev mahalleler, sundukları nüfus yoğunluğuyla Türkiye'deki birçok ili geride bırakarak adeta "şehir içinde şehir" haline geldi. İşte o mahalleler...

Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi

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TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Halkalı Merkez Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 80.115 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Karapürçek Mahallesi – Ankara, Altındağ: 84.858 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

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TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Zümrütevler Mahallesi – İstanbul, Maltepe: 88.017 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Mevlana Mahallesi – Kayseri, Talas: 93.093 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Fırat Mahallesi – Diyarbakır, Kayapınar: 94.256 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Atakent Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 105.519 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Adnan Kahveci Mahallesi – İstanbul, Beylikdüzü: 110.707 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Kayabaşı Mahallesi – İstanbul, Başakşehir: 112.367 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Bağcılar Mahallesi – Diyarbakır, Bağlar: 157.422 kişi (en büyük mahalle)

Güncel verilerle Bağcılar Mahallesi, 82.836 nüfuslu Bayburt'u, 85.083 nüfuslu Tunceli'yi, 90.392 nüfuslu Ardahan'ı, 138.807 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 157.363 nüfuslu Kilis'i geçerek en kalabalık mahalle oldu.

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

TÜİK tarafından açıklanan verilerle, Türkiye'nin 2025 nüfusu da belli oldu. İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu...

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

ADANA

2.283.609
TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

ADIYAMAN

617.821

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

AFYONKARAHİSAR
751.808

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

AĞRI

491.489

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

AMASYA
342.242

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

ANKARA

5.910.320

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

ANTALYA
2.777.677

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

ARTVİN

167.531

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

AYDIN

1.172.107

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

BALIKESİR

1.284.517

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

BİLECİK

228.995

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

BİNGÖL

282.299

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

BİTLİS

360.423

TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

BOLU

327.173