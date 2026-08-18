Trend
Galeri
Trend Yaşam
TÜİK'in 'Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri' listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle
TÜİK'in 'Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri' listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel nüfus verileri, iller arasındaki nüfus dengesini ortaya koyarken ezber bozan bir gerçeği de gözler önüne serdi. Türkiye'deki bazı mahallelerin nüfusu devasa boyutlara ulaşırken, listedeki bir mahalle tam 5 şehri birden geride bırakmayı başardı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 14:41