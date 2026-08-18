TÜİK’in ’Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri’ listesi yayınlandı! Nüfusu 5 ili birden geride bırakan o dev mahalle

Türkiye nüfusuyla ilgili son rakamlar açıklanırken, Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri listesi de belli oldu. Dev mahalleler, sundukları nüfus yoğunluğuyla Türkiye'deki birçok ili geride bırakarak adeta "şehir içinde şehir" haline geldi. İşte o mahalleler...

Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi

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