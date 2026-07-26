Trend
Galeri
Trend Yaşam
Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesinde liderlik koltuğuna Anadolu'nun o lezzetiyle oturdu!
Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesinde liderlik koltuğuna Anadolu'nun o lezzetiyle oturdu!
Gastronomi dünyasının prestijli rehberi TasteAtlas, binlerce lezzet tutkunu ve uzmanın katılımıyla hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini açıkladı. Küresel rakiplerini geride bırakarak Listenin 1 numarasına yerleşen lezzet ise Anadolu'dan geldi! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 15:23