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Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesinde liderlik koltuğuna Anadolu'nun o lezzetiyle oturdu!

Gastronomi dünyasının prestijli rehberi TasteAtlas, binlerce lezzet tutkunu ve uzmanın katılımıyla hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini açıkladı. Küresel rakiplerini geride bırakarak Listenin 1 numarasına yerleşen lezzet ise Anadolu'dan geldi! İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.07.2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 15:23
Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, binlerce lezzet eleştirmeni ve kullanıcının oylarıyla belirlenen 2025 yılının "En İyi 100 Tatlısı" listesini yayınladı. Türk mutfağı, uluslararası rakiplerini geride bırakarak listenin en üst sırasındaki yerini aldı. Anadolu'nun köklü lezzet mirası, elde ettiği bu küresel başarıyla Türk gastronomisinin dünyadaki sarsılmaz yerini bir kez daha kanıtladı.

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

19. Kunāfah - MISIR

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Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

18. Bambalouni - TUNUS

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

17. Nutella crêpes - FRANSA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

13. Pavê - BREZİLYA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

11. Cremolada - PERU

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

9. Tinginys - LİTVANYA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

8. Sweet crêpes - FRANSA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

7. Tembleque - PORTO RİKO

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

4. Strudel - İTALYA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

20. KISIR

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

19. YUFKA

Türkiye bir kez daha göğüs kabarttı! Dünyanın En İyi Tatlıları listesinde liderlik koltuğuna Anadolu’nun o lezzetiyle oturdu!

18. BAZLAMA