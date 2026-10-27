Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

"O YİNE BİZİM ÇOCUĞUMUZ"

Hamid'i büyüten ailesi, bu önemli gününde de desteğini sürdürdü. Mehmet Sağbaş, "Bizim için önemli olan Hamid'in iyi olması. O iyi olsun, başka bir şey istemiyoruz" dedi. Dede Tevfik Bey ise "Hamid yine bizim çocuğumuz" diyerek yaşadıkları müddetçe maddi ve manevi olarak yanında olacaklarını söyledi.