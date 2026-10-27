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Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...
Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...
Son dakika haberi: 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, "Yaşamak için babamı bulmam gerek" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı. Yıllardır biyolojik babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını yaşam mücadelesi verdiği sırada öğrenen Hamid'in yaşadıkları, milyonların yüreğini dağladı. Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuyla belli oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 12:27