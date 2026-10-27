Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

Son dakika haberi: 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, "Yaşamak için babamı bulmam gerek" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı. Yıllardır biyolojik babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını yaşam mücadelesi verdiği sırada öğrenen Hamid'in yaşadıkları, milyonların yüreğini dağladı. Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuyla belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 12:27
Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler gündeme geldi. Talasemi hastalığı nedeniyle tedavi gören 18 yaşındaki gencin, son günlerde hastanede tedavi altında olduğu ve kan nakli yapıldığı açıklanmıştı

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın beklediği haber bugünkü canlı yayında geldi.

18 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü: Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu! | Video

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, annesi Nihal Beyit'in soruşturma sırasında adını verdiği kişinin Hamid'in biyolojik babası olduğu belirlendi. Sonucun açıklandığı yayında, Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş, babaannesi Mürüvet Hanım ve dedesi Tevfik Bey de yanındaydı.

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Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

DNA SONUCUNU AVUKATI AÇIKLADI

Akdeniz anemisiyle mücadele eden Hamid, nakil hazırlıkları sırasında kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenmişti. Annesinden babasının kimliğini öğrenmek için programa başvuran gencin arayışı, yayınların ardından başlatılan soruşturmayla yeni bir aşamaya taşınmıştı.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

Nihal Beyit'in verdiği ismin yanı sıra birkaç kişiden daha DNA örneği alındığını belirten Müge Anlı, sonucu açıklamak üzere Hamid'in gönüllü avukatlığını üstlenen Merve Şarlan'a bağlandı.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

YÜZDE 99.99

Adli Tıp Kurumu raporunu paylaşan Şarlan, annenin adını verdiği kişinin biyolojik baba olduğunun belirlendiğini açıkladı. Müge Anlı, "Bir tek Hamid'in mutlu olması kaldı, iyileşmesi kaldı" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

ANNE NİHAL BEYİT HAKKINDA DAVA AÇILDI

Avukat Merve Şarlan, soruşturmanın hukuki sürecine ilişkin yeni bir bilgiyi de paylaştı. Şarlan'ın açıklamasına göre Nihal Beyit hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

Çocuğun soybağını değiştirme ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından Torbalı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Müge Anlı, yayınları ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturmayı yürüten Pancar Jandarma Karakol Komutanlığına ve avukat Merve Şarlan'a teşekkür etti.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

"O YİNE BİZİM ÇOCUĞUMUZ"

Hamid'i büyüten ailesi, bu önemli gününde de desteğini sürdürdü. Mehmet Sağbaş, "Bizim için önemli olan Hamid'in iyi olması. O iyi olsun, başka bir şey istemiyoruz" dedi. Dede Tevfik Bey ise "Hamid yine bizim çocuğumuz" diyerek yaşadıkları müddetçe maddi ve manevi olarak yanında olacaklarını söyledi.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

Babaanne Mürüvet Hanım da aynı duyguları paylaştığını belirtti. Biyolojik babasının fotoğrafı televizyon izleyicileriyle paylaşılmadan Hamid'e gösterilirken, stüdyodaki ailesi aralarındaki benzerliğe dikkat çekti.

Türkiye günlerce bu olayı konuştu: Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu! DNA sonucu açıklandı...

"BİR YERDEN BAŞLAMAK ZORUNDASIN"

Sonuç karşısında heyecanını ve sevincini dile getirmekte zorlanan Hamid'e seslenen Müge Anlı, yaşadıklarının ardından yeniden güven duymasının önemini vurguladı. Kendisini büyüten ailesinin ve ona destek olan insanların yanında olduğunu hatırlatarak, "Ne yaşadıysan yaşadın. Bir yerden başlamak zorundasın tekrar" dedi. Hamid'e profesyonel destek sunan Klinik Psikolog Pelin Hazer de telefonla yayına bağlanarak istediği zaman kendisiyle iletişime geçebileceğini belirtti. Biyolojik babasının belirlenmesiyle arayışında önemli bir aşama geride kalan Hamid için şimdi gözler, tedavi sürecine ve nakil için uygun verici bulunmasına çevrildi.

#MÜGE ANLI İLE TATLI SERT