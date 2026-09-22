Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte "herkes memleketine dönse" birinci olacak o şehir...

Türkiye'nin sanayi ve ekonomi yükünü sırtlayan megakentlerin devasa nüfusları aslında büyük bir "göç illüzyonundan" ibaret olabilir mi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) doğrudan kütük kayıtlarına dayanarak hazırladığı tablo, yıllardır doğru bildiğimiz tüm demografik ezberleri altüst etti. "Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus haritası nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkılarak hazırlanan simülasyonda; Ankara, İzmir ve İstanbul gibi devler ciddi şekilde kan kaybederken, yıllardır göç veren Anadolu şehirlerinde adeta nüfus patlaması yaşandı.