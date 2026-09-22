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Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte "herkes memleketine dönse" birinci olacak o şehir...

TÜİK'in kütük kayıtlarıyla hazırlanan çarpıcı nüfus simülasyonu, Türkiye haritasını adeta yeniden çizdi. "Göç illüzyonu" ortadan kalktığında megakent İstanbul liderliği kaybederken, birinci sıraya yerleşen sürpriz şehir herkesi şaşkına çevirdi. Peki, sizin memleketiniz yeni listede kaçıncı sırada?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 13:52
Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

En büyük şok ise zirvede gerçekleşti. Yılların megakenti İstanbul'un liderlik koltuğuna veda ettiği bu sıra dışı tabloda, birinci sıraya oturan sürpriz şehir tüm tahminleri boşa çıkardı. İşte dengeleri tamamen değiştiren o liste ve 81 ilin sil baştan sıralaması...

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

Türkiye'nin sanayi ve ekonomi yükünü sırtlayan megakentlerin devasa nüfusları aslında büyük bir "göç illüzyonundan" ibaret olabilir mi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) doğrudan kütük kayıtlarına dayanarak hazırladığı tablo, yıllardır doğru bildiğimiz tüm demografik ezberleri altüst etti. "Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus haritası nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkılarak hazırlanan simülasyonda; Ankara, İzmir ve İstanbul gibi devler ciddi şekilde kan kaybederken, yıllardır göç veren Anadolu şehirlerinde adeta nüfus patlaması yaşandı.

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

İŞTE MERAK EDİLEN O SIRALAMA...

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Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

81. YALOVA: 131 bin 080

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

80. TUNCELİ: 256 bin 768

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

79. BİLECİK: 271 bin 776

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

78. BAYBURT: 288 bin 939

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

77. BARTIN: 344 bin 965

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

76. KİLİS: 351 bin 806

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

75. KARABÜK: 353 bin 343

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

74. IĞDIR: 366 bin 827

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

73. HAKKARİ: 369 bin 399

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

72. BURDUR: 378 bin 437

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

71. KARAMAN: 397 bin 223

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

70. UŞAK: 416 bin 821

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

69. DÜZCE: 439 bin 196

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

67. BOLU: 448 bin 482

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

66. ARTVİN: 450 bin 989

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

64. EDİRNE: 500 bin 733

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

61. ARDAHAN: 553 bin 697

Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes memleketine dönse birinci olacak o şehir...

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582