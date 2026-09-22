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Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte 'herkes memleketine dönse' birinci olacak o şehir...
Türkiye nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte "herkes memleketine dönse" birinci olacak o şehir...
TÜİK'in kütük kayıtlarıyla hazırlanan çarpıcı nüfus simülasyonu, Türkiye haritasını adeta yeniden çizdi. "Göç illüzyonu" ortadan kalktığında megakent İstanbul liderliği kaybederken, birinci sıraya yerleşen sürpriz şehir herkesi şaşkına çevirdi. Peki, sizin memleketiniz yeni listede kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 13:52