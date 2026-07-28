Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

Bugün haritada gördüğümüz 81 ilin birçoğu, bölgeyi uzun asırlar boyunca elinde tutan Roma ve Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu'ndan kalma isimlerin zamanla Türkçeleşmiş ya da tamamen dönüşmüş halleri. Peki, sizin memleketinizin kökeni antik çağlara dayanan o büyüleyici eski adı neydi? Tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz; işte harita üzerinden de inceleyebileceğiniz, Türkiye'deki 81 ilin az bilinen Bizans dönemi isimleri!