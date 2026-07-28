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Türkiye'deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

Bugün yaşadığınız şehrin Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemindeki adını hiç merak ettiniz mi? Yüzyıllar içinde değişen veya Türkçeleşerek günümüze ulaşan 81 ilin az bilinen antik isimlerini keşfedin. Memleketinizin eski adı sizi çok şaşırtacak!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 14:07
Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

Anadolu toprakları; Hititlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya. Her gün sokaklarında yürüdüğümüz, havasını soluduğumuz şehirlerin isimleri de aslında bu binlerce yıllık köklü mirasın birer taşıyıcısı.

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

Bugün haritada gördüğümüz 81 ilin birçoğu, bölgeyi uzun asırlar boyunca elinde tutan Roma ve Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu'ndan kalma isimlerin zamanla Türkçeleşmiş ya da tamamen dönüşmüş halleri. Peki, sizin memleketinizin kökeni antik çağlara dayanan o büyüleyici eski adı neydi? Tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz; işte harita üzerinden de inceleyebileceğiniz, Türkiye'deki 81 ilin az bilinen Bizans dönemi isimleri!

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

1. ADANA - ANTİOCHİA AD SARUM / ADANA

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Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

2. ADIYAMAN - PERRE

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

3. AFYONKARAHİSAR - AKROİNON

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

4. AĞRI - KARAKÖSE (BÖLGE ADI: BAGREVAND)

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

5. AMASYA - AMASEİA

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

6. ANKARA - ANCYRA

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

7. ANTALYA - ATTALEİA

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

8. ARTVİN - KOLCHİS / LİVANE

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

9. AYDIN - TRALLES

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

10. BALIKESİR - HADRİANUTHERAE

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

11. BİLECİK - AGRİLİON / BELOKOME

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

12. BİNGÖL - ROMANOUPOLİS

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

13. BİTLİS - BALALEİSON / BALESH

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

14. BOLU - CLAUDİOPOLİS / BİTHYNİON

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

15. BURDUR - POLYDORİON

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

16. BURSA - PROUSA

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

17. ÇANAKKALE - DARDANELLİA (ABYDOS)

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

18. ÇANKIRI - germanicopolis

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

19. Çorum - Euchaita

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

20. DENİZLİ - LAODİCEA

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

21. DİYARBAKIR - AMİDA

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

22. EDİRNE - HADRİANOPOLİS

Türkiye’deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?

23. ELAZIĞ - KHARPETE (HARPUT)