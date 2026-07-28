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Türkiye'deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?
Türkiye'deki 81 ilin Bizans dönemi isimleri ortaya çıktı! Memleketinizin eski adı ne?
Bugün yaşadığınız şehrin Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemindeki adını hiç merak ettiniz mi? Yüzyıllar içinde değişen veya Türkçeleşerek günümüze ulaşan 81 ilin az bilinen antik isimlerini keşfedin. Memleketinizin eski adı sizi çok şaşırtacak!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 14:07