Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

Türkiye'nin büyükşehirlerinde yıllardır süregelen yoğun göç dalgası tersine dönüp herkes memleketine dönse, TÜİK nüfus verilerine göre ortaya ezber bozan bir tablo çıkıyor. Megakent İstanbul'un alışılmış zirve konumunu kaybettiği bu çarpıcı senaryo, Türkiye nüfus sıralaması ve demografik haritasını adeta baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Peki, milyonlarca vatandaşın kendi doğduğu topraklara göç etmesi halinde Türkiye'nin en kalabalık ili unvanını ele geçiren o sürpriz şehir hangisi olacak?