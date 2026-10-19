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Türkiye'nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

TÜİK verileriyle yapılan son hesaplama ezberleri bozdu. Milyonların yaşadığı megakent İstanbul ilk sırayı kaptırdı. İşte herkesin doğduğu topraklara dönmesi halinde zirveye yerleşen o sürpriz il...

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 17:11
Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

Türkiye'nin büyükşehirlerinde yıllardır süregelen yoğun göç dalgası tersine dönüp herkes memleketine dönse, TÜİK nüfus verilerine göre ortaya ezber bozan bir tablo çıkıyor. Megakent İstanbul'un alışılmış zirve konumunu kaybettiği bu çarpıcı senaryo, Türkiye nüfus sıralaması ve demografik haritasını adeta baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Peki, milyonlarca vatandaşın kendi doğduğu topraklara göç etmesi halinde Türkiye'nin en kalabalık ili unvanını ele geçiren o sürpriz şehir hangisi olacak?

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

İşte Türkiye'nin nüfus sıralamasını değiştirecek o dikkat çekici hesaplama...

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

81. YALOVA: 131 bin 080

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Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

80. TUNCELİ: 256 bin 768

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

79. BİLECİK: 271 bin 776

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

78. BAYBURT: 288 bin 939

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

77. BARTIN: 344 bin 965

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

76. KİLİS: 351 bin 806

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

75. KARABÜK: 353 bin 343

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

74. IĞDIR: 366 bin 827

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

73. HAKKARİ: 369 bin 399

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

72. BURDUR: 378 bin 437

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

71. KARAMAN: 397 bin 223

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

70. UŞAK: 416 bin 821

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

69. DÜZCE: 439 bin 196

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

67. BOLU: 448 bin 482

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

66. ARTVİN: 450 bin 989

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

64. EDİRNE: 500 bin 733

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

61. ARDAHAN: 553 bin 697

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...

59. ISPARTA: 564 bin 561