Trend
Galeri
Trend Yaşam
Türkiye'nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...
Türkiye'nin en kalabalık illeri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti: Eğer herkes memleketine dönseydi...
TÜİK verileriyle yapılan son hesaplama ezberleri bozdu. Milyonların yaşadığı megakent İstanbul ilk sırayı kaptırdı. İşte herkesin doğduğu topraklara dönmesi halinde zirveye yerleşen o sürpriz il...
Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 17:11