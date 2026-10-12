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Türkiye'nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

TÜİK verileriyle yapılan hesaplama ezberleri bozdu. Eğer herkes yaşadığı şehri bırakıp doğduğu memlekete dönseydi, Türkiye'nin nüfus haritası baştan aşağı değişecek ve İstanbul birincilik koltuğunu o şehre kaptıracaktı. İşte duyanları şaşırtan o il...

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 15:44
Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

Yıllardır süregelen göç dalgaları nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler farklı illerden gelen milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor. Ancak TÜİK'in resmi nüfus verileri üzerinden yapılan son hesaplama, "Herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ili neresi olurdu?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

Mevcut tabloda açık ara önde olan İstanbul'un tahtından olduğu ve zirvenin bambaşka bir ile geçtiği bu senaryo, Türkiye'nin gerçek nüfus dağılımını gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

Peki, herkes doğduğu kütüğe dönseydi zirvede hangi şehir yer alacaktı? İşte nüfus sıralamasını altüst eden o dikkat çekici tablo...

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Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

81. YALOVA: 131 bin 080

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

80. TUNCELİ: 256 bin 768

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

79. BİLECİK: 271 bin 776

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

78. BAYBURT: 288 bin 939

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

77. BARTIN: 344 bin 965

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

76. KİLİS: 351 bin 806

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

75. KARABÜK: 353 bin 343

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

74. IĞDIR: 366 bin 827

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

73. HAKKARİ: 369 bin 399

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

72. BURDUR: 378 bin 437

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

71. KARAMAN: 397 bin 223

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

70. UŞAK: 416 bin 821

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

69. DÜZCE: 439 bin 196

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

67. BOLU: 448 bin 482

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

66. ARTVİN: 450 bin 989

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

64. EDİRNE: 500 bin 733

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

61. ARDAHAN: 553 bin 697

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582