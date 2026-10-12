Türkiye’nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...

Yıllardır süregelen göç dalgaları nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler farklı illerden gelen milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor. Ancak TÜİK'in resmi nüfus verileri üzerinden yapılan son hesaplama, "Herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ili neresi olurdu?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.