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Türkiye'nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...
Türkiye'nin en kalabalık şehirleri sıralandı! İstanbul zirveyi kaybetti! Eğer herkes memleketine dönseydi...
TÜİK verileriyle yapılan hesaplama ezberleri bozdu. Eğer herkes yaşadığı şehri bırakıp doğduğu memlekete dönseydi, Türkiye'nin nüfus haritası baştan aşağı değişecek ve İstanbul birincilik koltuğunu o şehre kaptıracaktı. İşte duyanları şaşırtan o il...
Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 15:44