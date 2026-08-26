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Türkiye'nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı 81 ilin gayrisafi yurt içi hasıla raporuna göre Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı. İşte zirveyi zorlayan o sürpriz iller ve 81 ilin tam sıralaması...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 11:51
Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

Türkiye'nin ekonomik haritası yeniden çiziliyor! TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri, şehirler arası refah yarışında ezberleri bozdu. Metropollerin ekonomik gücü tartışılmazken, anadolu şehirlerinin üretimdeki inanılmaz yükselişi listenin üst sıralarında deprem etkisi yarattı.

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

Peki, Türkiye'nin en zengin ili hangisi oldu? Yaşadığınız şehir listede kaçıncı sırada? İşte ekonomide kartların yeniden dağıtıldığını kanıtlayan, 81 ilin dudak uçuklatan zenginlik sıralaması...

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

79-VAN

203.049

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

73-KİLİS

253.567

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

72-SİİRT

261.810

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

71-TOKAT

264.527

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

70-IĞDIR

264.690

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

69-BİNGÖL

276.713

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

68-GÜMÜŞHANE

287.458

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

67-ORDU

293.783

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

66-KARS

302.089

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

65-YOZGAT

303.087

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

64-HAKKARİ

304.752

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

63-ŞIRNAK

306.150

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

62-GİRESUN

307.828

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

61-OSMANİYE

316.158

Türkiye’nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

60-GAZİANTEP

318.204