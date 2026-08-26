Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

Türkiye'nin en zengin illeri sıralaması açıklandı! Zirvedeki şehir ezberleri bozdu! İşte 81 il sıralaması...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı 81 ilin gayrisafi yurt içi hasıla raporuna göre Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı. İşte zirveyi zorlayan o sürpriz iller ve 81 ilin tam sıralaması...

Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 11:51