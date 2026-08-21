Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan'da 2. gün! 7'den 70'e akın ettiler

Türkiye'nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan'da 2. gün! 7'den 70'e akın ettiler

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını dün açtı. Festival ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi platformları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

AA
Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 11:01
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler

Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler

Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetlerini sergilemek amacıyla düzenlenen festivalde, 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu yer alıyor.

Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler

Etkinlik alanında ziyaretçiler; TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan'ın yanı sıra tarihi öneme sahip TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz'u da yakından görme imkanı buluyor.

Teknofest Mavi Vatan'da 2. gün! 7'den 70'e akın ettiler | Video

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Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler

GÖSTERİLERE YOĞUN İLGİ

Festival kapsamında Türk donanmasının seçkin birlikleri Sualtı Taarruz (SAT) ile Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından gerçekleştirilen operasyon tatbikatları ve hava unsurlarının gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler

Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi vizyonunu yansıtan yerli ve milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği alanda, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi platformları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler
Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler