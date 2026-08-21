Türkiye’nin yükselen gücünü gösterdi: Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler

GÖSTERİLERE YOĞUN İLGİ

Festival kapsamında Türk donanmasının seçkin birlikleri Sualtı Taarruz (SAT) ile Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından gerçekleştirilen operasyon tatbikatları ve hava unsurlarının gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.