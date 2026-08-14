Uçak hızını aşan devasa rekor! 800 kilometre hıza bakın kaç saniyede ulaştı: Tren değil adeta roket

TRENDEN DÜŞEN FİL: TUFFİ'NİN İNANILMAZ EFSANESİ

Bu tarihi trenin hafızalara kazınan en ilginç yolcusu ise ne krallar ne de ünlü siyasetçilerdi; o yolcu Tuffi adında yavru bir fildi. Temmuz 1950'de, şehre gelen gezici bir sirk, tanıtım yapmak amacıyla Tuffi'yi bu uçan trene bindirdi. Ancak flaşlardan ve gazetecilerin gürültüsünden paniğe kapılan yavru fil, vagonun camını kırarak metrelerce yüksekten nehre düştü.