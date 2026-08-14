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Uçak hızını aşan devasa rekor! 800 kilometre hıza bakın kaç saniyede ulaştı: Tren değil adeta roket
Uçak hızını aşan devasa rekor! 800 kilometre hıza bakın kaç saniyede ulaştı: Tren değil adeta roket
Geliştirilen deneysel maglev vagonu, sıfırdan saatte 800 kilometre hıza yalnızca 5,3 saniyede ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Hız rekoru kıran sistemin, gelecekte yüksek hızlı ulaşımın yanı sıra uzay araçlarının fırlatılmasında da kullanılması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 11:39