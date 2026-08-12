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Ülkelerin dünyadaki imajını yapay zekaya sorduk! Türkiye cevabı gündem oldu...

İtalya denince pizza, Japonya denince teknoloji, Fransa denince moda… Her ülkenin dünya çapında kendine özgü bir kimliği ve hafızalarda yer eden bir "imzası" bulunuyor. Peki bu küresel algıya yapay zekanın gözünden bakıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Dünyanın farklı ülkelerinin en çok öne çıkan özelliklerini yapay zekaya sorduk. Türkiye için verilen yanıt ise ülkenin dünyadaki kültürel ve tarihi algısına dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İşte yapay zekaya göre ülkelerin dünyadaki en belirgin özellikleri…

Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:02