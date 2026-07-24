Üniversite öğrencisi adayları dikkat! TÜİK o verileri açıkladı: İşte en çok kazandıran meslekler

İLK İŞ BULMADA SAĞLIK

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (9 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.4 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11.6 ay), eğitim (12.9 ay) ile hizmetler (13.4 ay) olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (3 ay), optisyenlik (9.9 ay), aşçılık (10.8 ay), eczane hizmetleri (11.6 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11.7 ay) oldu.