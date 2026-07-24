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Üniversite öğrencisi adayları dikkat! TÜİK o verileri açıkladı: İşte en çok kazandıran meslekler
Üniversite öğrencisi adayları dikkat! TÜİK o verileri açıkladı: İşte en çok kazandıran meslekler
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca genç üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün açıkladığı veri adeta rehber görevi görecek. TÜİK 2025 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2025'te yüzde 73.9 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise yüzde 65.7 olarak hesaplandı.
Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 08:31