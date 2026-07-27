Trend Galeri Trend Yaşam Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Ağustos ayında duygusal dünyalarında büyük bir hareketlilik bekleyen astroloji meraklılarına müjdeli haber geldi! Ünlü astrolog Tuğba Karadayı, gökyüzündeki kritik konumlanmalarla birlikte romantizmin ve şansın tavan yapacağı 4 burcu sıraladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:39
Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Ağustos ayında duygusal dünyalarında hareketlilik bekleyen astroloji meraklılarına müjdeli haber ünlü astrolog Tuğba Karadayı'dan geldi.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Aşk hayatında şansın ve romantizmin tavan yapacağı döneme girildiğini belirten Karadayı, gökyüzünün ağustos ayında aşkı bulacak burçlarını derecelendirerek sıraladı.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

BU BURÇLAR İÇİN MASALSI BİR DÖNEM KAPIDA!

Astrolog Tuğba Karadayı, ağustos ayıyla birlikte romantik fırsatların ardı ardına kapıyı çalacağını vurguladı

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Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Takipçilerine çevrelerindeki fırsatlara karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan ünlü astrolog, adeta masallardaki gibi bir dönemin başladığına dikkat çekti.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Heyecan uyandıran öngörülerinde aşkın ve yeni başlangıçların çok yakında olduğunu belirten Karadayı, duygusal potansiyeli yüksek bir sürecin işaretlerini verdi.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

AĞUSTOS AYINDA AŞKI BULACAK BURÇLAR

Ağustos ayında aşkı bulacak burçları sıralayan Tuğba Karadayı, listenin dördüncü sırasına enerjik yapılarıyla bilinen Koç burçlarını yerleştirdi.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Üçüncü sırada sosyal ilişkileriyle öne çıkan İkizler burcu yer alırken, listenin ikinci sırasındaki şanslı grup ise Kovalar oldu.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Her üç burç için de Ağustos ayının yeni karşılaşmalara ve sürpriz duygusal gelişmelere gebe olduğu ifade edildi.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

ZİRVENİN SAHİBİ O BURÇ OLDU!

Astrolog Tuğba Karadayı'nın hazırladığı listenin bir numarasında ise astroloji dünyasında adı her zaman aşkla yan yana anılan Terazi burcu yer aldı.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Zirveyi Terazilere teslim eden ünlü astrolog, aşk denilince ilk akla gelen burcun Teraziler olduğunu hatırlatarak Ağustos ayının en şanslısı ve en romantik adayı olarak onları ilan etti.

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı açıkladı: Aşk hayatında şansın tavan yapacağı 4 burç belli oldu!

Karadayı'nın bu değerlendirmeleri, yeni ay öncesinde astroloji tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör