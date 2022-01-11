Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!

Ardahan 'da hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü… Ünü Türkiye sınırlarını aşan Çıldır Gölü 'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Ekmeğini buradan kazanan yüzlerce balıkçı, ellerinde kazma küreklerle buz tutan gölde bazen yüzlerce metre bazen de kilometrelerce yürüyüp küçük delikler açarak ilk ağlarını göle bıraktı.

Ekmeğini buradan kazanan yüzlerce balıkçı, ellerinde kazma küreklerle buz tutan gölde bazen yüzlerce metre bazen de kilometrelerce yürüyüp küçük delikler açarak ilk ağlarını göle bıraktı.

Çıldır doğumlu Turhan Kıraç ise 40 yıldır bölgede balıkçılık yaptığını belirtti. Usta balıkçı, şunları söyledi…

Donmuş gölde balık avı: Çıldır'ın Eskimoları…