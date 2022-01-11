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Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!

Ardahan'daki Çıldır Gölü buzla kaplandı. Çıldır Gölün'de yüzlerce yıldır Eskimo usulü balık avı yapan vatandaşlar, küçük delikler açarak ilk ağlarını göle bıraktı. O anlar Sabah TV objektiflerine böyle yansıdı…

Uğur YILDIRIM Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 11.01.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:07
Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü… Ünü Türkiye sınırlarını aşan Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!

Ekmeğini buradan kazanan yüzlerce balıkçı, ellerinde kazma küreklerle buz tutan gölde bazen yüzlerce metre bazen de kilometrelerce yürüyüp küçük delikler açarak ilk ağlarını göle bıraktı.

Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!

Ekmeğini buradan kazanan yüzlerce balıkçı, ellerinde kazma küreklerle buz tutan gölde bazen yüzlerce metre bazen de kilometrelerce yürüyüp küçük delikler açarak ilk ağlarını göle bıraktı.

Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!

Çıldır doğumlu Turhan Kıraç ise 40 yıldır bölgede balıkçılık yaptığını belirtti. Usta balıkçı, şunları söyledi…

Donmuş gölde balık avı: Çıldır'ın Eskimoları…

Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Çıldır Gölü’nde Eskimo usulü balık avı!
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