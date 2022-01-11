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OTOMATİK OYNAT
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“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı | Video 11.01.2022 | 13:05
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Donmuş gölde balık avı: Çıldır'ın Eskimoları… 11.01.2022 | 12:17
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Adana'da etkili olan sağanak yağış mahalleyi sular altında bıraktı | Video 11.01.2022 | 11:39
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Bitlis’te 66 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 11.01.2022 | 11:40
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'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video 11.01.2022 | 11:43
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Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada | Video 11.01.2022 | 10:52
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Iğdır Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 10:55
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Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı | Video 11.01.2022 | 10:57
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Tekirdağ'da apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2022 | 10:55
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Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama | Video 11.01.2022 | 10:28
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Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti | Video 11.01.2022 | 10:33
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7. kattan düşen Sedefnur'un erkek arkadaşı tutuklandı | Video 11.01.2022 | 10:33
05:36
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Muradiye’de karlı yollarda hasta kurtarma operasyonu | Video 11.01.2022 | 09:52
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Kaygan yolda duramayan tır otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı | Video 11.01.2022 | 09:56
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49 ayrı suç kaydı bulunan hırsızı “özel ekip” yakaladı | Video 11.01.2022 | 10:19
Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 dereceyi görünce ünü Türkiye sınırlarını aşan Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Ekmeğini buradan kazanan yüzlerce balıkçı, ellerinde kazma küreklerle buz tutan gölde bazen yüzlerce metre bazen de kilometrelerce yürüyüp küçük delikler açarak ilk ağlarını göle bıraktı. Bembeyaz karlı dağların arasında buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde yüzlerce yıldır Eskimo usulü balık avlayan bölge halkı, donmuş gölde ilk balıklarını çıkardı.