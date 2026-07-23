Trend Galeri Trend Yaşam Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Gökyüzünde gerçekleşecek devasa görsel şölen sadece gözlerimizi kamaştırmakla kalmayacak, astrolojik olarak da dengeleri kökünden sarsacak! Temmuz ayının en güçlü gök olayı olan Geyik Dolunayı, dönüştürücü ve sert enerjisiyle geliyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 14:11
Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Gökbilimciler ve astrologlar uyardı: Bu dolunay döneminde özellikle bazı burçların çok daha dikkatli olması, ani kararlardan ve gereksiz risklerden kaçınması gerekiyor. Peki, dolunay hangi alanlarda kriz yaratacak? İşte Geyik Dolunayı'nın hedefinde olan o burçlar ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

SAKIN BU TARİHLERDE YENİ BİR İŞE BAŞLAMAYIN!
Geyik Dolunayı, disiplin, sorumluluk, kariyer ve otorite figürlerini temsil eden Oğlak aksında gerçekleştiği için hayatımızdaki "kurulu düzenleri" doğrudan hedef alıyor. Uzmanların dikkat çektiği başlıca kriz alanları ve kesinlikle uzak durulması gereken konular şunlar:

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Yeni Bir İşe Başlamayın ve Sözleşme İmzalamayın: Dolunay döneminde atılan imzalar, başlanan yeni projeler veya girilen yeni işler ilerleyen süreçte beklenmeyen krizlere ve hayal kırıklıklarına yol açabilir.

Radikal Kararlar ve İstifa Restleri: İş yerinde üstlerinizle veya çalışma arkadaşlarınızla ciddi güç savaşları yaşanabilir. Fevaran edip köprüleri yakmayın, istifa kararlarınızı erteleyin.

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Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Büyük Finansal Yatırımlardan Kaçının: Yatırımlar, ortaklı paralar ve borç-alacak dengesinde ani krizler yaşanabilir. Riskli finansal hamleler ve büyük harcamalar için doğru zaman değil.

İlişkilerde Kopma ve Yüzleşmeler: Maskelerin düşeceği bu dönemde saklanan sırlar açığa çıkabilir; sağlam temele dayanmayan evlilikler ve ortaklıklar tek bir tartışmayla bitebilir.

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Stres Kaynaklı Sağlık Sorunları: Yoğun baskı ve bastırılmış öfke yüzünden kemik, diş, eklem ağrıları ile uykusuzluk ve mide rahatsızlıkları tetiklenebilir.

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Uzmanlar Açıkladı: İşte Geyik Dolunayı'nın Etkisi Altındaki Riskli Burçlar!
1. Oğlak Burcu: İpler Kopma Noktasına Gelebilir!
Dolunay doğrudan sizin evinizde gerçekleştiği için en büyük etkiyi siz alıyorsunuz. Hayatınızın her alanında bir devrim yapma arzusu doğabilir.Kariyerinizde üstlerinizle tartışmaktan ve "istifa ediyorum" gibi fevri çıkışlar yapmaktan kaçının. Yeni bir işe başlamak veya anlaşma imzalamak için birkaç gün bekleyin.

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

2. Yengeç Burcu: Duygusal Fırtınalara Hazırlıklı Olun!
İkili ilişkiler ve evlilik aksınız doğrudan tetikleniyor. Partnerinizin tutumları sizi hayal kırıklığına uğratabilir.Geçmişteki hataları tekrar gündeme getirip partnerinizi suçlamayın. İletişimde alınganlık yapıp ilişkileri ve ortaklıkları sonlandırma kararı almayın.

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

3. Koç Burcu: Kariyer ve Ev Arasındaki Denge Sınanıyor!
İş hayatınızdaki yoğun baskı ile ev içindeki sorumluluklar arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Aile bireyleriyle patronlar arasında kalabilirsiniz. Üzerinizde baskı hissettiğinizde hemen tepki vermeyin, yeni iş tekliflerini değerlendirmeyi dolunay sonrasına bırakın.

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

4. Terazi Burcu: Aile ve Yuva Hattında Kriz Alarmı!
Yerleşik düzeniniz, eviniz veya taşınma süreçlerinizle ilgili krizler baş gösterebilir. Gayrimenkul alım-satımı veya ailevi konularda sert tartışmalar yaşanabilir.Ev içi gerginlikleri büyütmeyin. Büyük gayrimenkul sözleşmelerine veya taşınma kararlarına bu tarihlerde imza atmayın.

Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Dolunay Enerjisinden Korunmak İçin Neler Yapılmalı?
72 Saat Kuralı: Yeni bir işe başlama, sözleşme imzalama, istifa, taşınma veya ayrılık gibi radikal adımları dolunayın etkisi geçene kadar en az 3 gün erteleyin.

Sakinliğinizi Koruyun: Tartışmalı ortamlardan uzak durun ve enerjinizi düşürecek insanlarla iletişimi kısıtlayın.

Bedeninizi Dinlendirin: Ağır egzersizlerden kaçının, bol su tüketin ve zihninizi sakinleştirecek aktiviteler yapın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör