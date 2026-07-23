Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Gökbilimciler ve astrologlar uyardı: Bu dolunay döneminde özellikle bazı burçların çok daha dikkatli olması, ani kararlardan ve gereksiz risklerden kaçınması gerekiyor. Peki, dolunay hangi alanlarda kriz yaratacak? İşte Geyik Dolunayı'nın hedefinde olan o burçlar ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...