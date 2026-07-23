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Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?
Uzmanlar Açıkladı: Sakın Bu Tarihlerde Yeni İşe Başlamayın! Geyik Dolunayı En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?
Gökyüzünde gerçekleşecek devasa görsel şölen sadece gözlerimizi kamaştırmakla kalmayacak, astrolojik olarak da dengeleri kökünden sarsacak! Temmuz ayının en güçlü gök olayı olan Geyik Dolunayı, dönüştürücü ve sert enerjisiyle geliyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 14:11