VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Yurtdışı seyahatlerinin en yorucu aşaması olan vize prosedürleri ve uzun randevu kuyrukları yavaş yavaş tarih oluyor. Özellikle yaklaşan Sömestr tatili öncesinde rotasını sınır dışına çevirmek isteyen vatandaşlar için seyahat özgürlüğünü artıran müjdeli bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni uluslararası muafiyet anlaşmaları kapsamında, vizesiz seyahat haritasına 2 popüler destinasyon daha eklendi.