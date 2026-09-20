Trend Galeri Trend Yaşam VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Bu kış yurtdışı tatili planlayanlara harika haber! İmzalanan yeni anlaşmalarla 2 sürpriz ülke daha vizesiz rotalara eklendi. Evrak derdi olmadan, sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz 2026'nın en güncel vizesiz ülkeler listesi belli oldu. İşte güncel liste...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 16:47
VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Yurtdışı seyahatlerinin en yorucu aşaması olan vize prosedürleri ve uzun randevu kuyrukları yavaş yavaş tarih oluyor. Özellikle yaklaşan Sömestr tatili öncesinde rotasını sınır dışına çevirmek isteyen vatandaşlar için seyahat özgürlüğünü artıran müjdeli bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni uluslararası muafiyet anlaşmaları kapsamında, vizesiz seyahat haritasına 2 popüler destinasyon daha eklendi.

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Vize ücreti ödemeden, dosya hazırlamadan ve haftalarca onay beklemeden sadece pasaportunuzu (hatta bazı ülkelerde yalnızca çipli kimliğinizi) çantanıza atıp gidebileceğiniz bu yeni kararlar tatilcilerde büyük heyecan yarattı. Peki, vize çilesine son veren o sürpriz 2 ülke hangisi ve 2026 yılında kapılarını Türk seyahatseverlere tamamen açan rotalar nereler? İşte bavulunuzu toplamadan önce mutlaka göz atmanız gereken en güncel vizesiz ülkeler rehberi...

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

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VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Fas

Vize: Vizesiz

Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi

Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Az bilinen egzotik rotalar

Filipinler – 7.000'den fazla ada

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

İŞTE TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ

Öte yandan, Türklerin vizesiz seyahat için en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Bu bölgelerin ortak özelliği, ülkemize yakın ve kısa uçuş mesafesinde olan popüler rotalar arasında yer alıyor olması...

İŞTE O ÜLKELER

Arnavutluk

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Kosova

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Kuzey Makedonya

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Sırbistan

VİZE KALKTI! 2 ülke daha eklendi! İşte 2026’da vizesiz gidilebileceğiniz o ülkelerin tam listesi…

Bosna-Hersek