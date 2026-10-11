Trend Galeri Trend Yaşam Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Bu kış yurtdışı tatili planlayanlara harika haber! İmzalanan yeni anlaşmalarla 2 sürpriz ülke daha vizesiz rotalara eklendi. Evrak derdi olmadan, sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz 2026'nın en güncel vizesiz ülkeler listesi belli oldu. İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 11.10.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 16:58