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Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Bu kış yurtdışı tatili planlayanlara harika haber! İmzalanan yeni anlaşmalarla 2 sürpriz ülke daha vizesiz rotalara eklendi. Evrak derdi olmadan, sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz 2026'nın en güncel vizesiz ülkeler listesi belli oldu. İşte güncel liste...

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 16:58
Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Yurt dışı tatil hayallerini erteleten yüksek vize ücretleri, haftalar süren randevu bekleyişleri ve kabarık evrak dosyaları artık geride kalıyor. Özellikle yaklaşan Sömestr dönemi öncesinde rotasını sınır dışına çevirmek isteyen vatandaşlara seyahat özgürlüğünü artıran müjdeli haber geldi.

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Seyahat haritasına eklenen 2 popüler destinasyon, tatilciler arasında büyük heyecan yarattı. Peki, vize prosedürlerini tamamen ortadan kaldıran ve sadece pasaportunuzla (hatta bazı yerlerde yalnızca çipli kimliğinizle) kapısını açan o sürpriz 2 ülke hangisi?

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

İşte 2026 yılında Türk seyahatseverleri bekleyen en güncel vizesiz ülkeler listesi ve bilmeniz gereken tüm detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Fas

Vize: Vizesiz

Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi

Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Az bilinen egzotik rotalar

Filipinler – 7.000'den fazla ada

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

İŞTE TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ

Öte yandan, Türklerin vizesiz seyahat için en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Bu bölgelerin ortak özelliği, ülkemize yakın ve kısa uçuş mesafesinde olan popüler rotalar arasında yer alıyor olması...

İŞTE O ÜLKELER

Arnavutluk

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Kosova

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Kuzey Makedonya

Vize Kalktı! 2 Ülke Daha Listeye Eklendi: İşte 2026’da Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler

Sırbistan