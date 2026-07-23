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Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Yapay zeka Türkiye'nin haritasını yeniden çizdi! Nüfus artışı ve ekonomik gelişme kriterlerine göre analiz edilen listede, il olmaya aday gösterilen ilçeler belli oldu. İşte geleceğin kentleri...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:47
Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Uzun süredir gündemden düşmeyen "il olmaya aday ilçeler" listesi bu kez de yapay zekanın objektif yorumuyla şekillendi. Tarsus, İskenderun, Çorlu gibi pek çok ilçe gerek nüfusu gerekse ekonomik gücü sebebiyle bağlı olduğu ilden ayrılıp bağımsız bir şehir olma potansiyeli taşıyor. İşte yapay zekanın konuyla ilgili analizi ve tahminleri…

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

YAPAY ZEKA LİSTEYİ AÇIKLADI

Yapay zeka; nüfusu, ekonomisi ve coğrafi konumuyla öne çıkan ilçeleri analiz etti.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

10 yıl içinde, yani 2036 yılına kadar en fazla 2-5 yeni il kurulabileceğini öngördü. Hatta olasılık dağılımı bile yaptı.

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Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Buna göre, Türkiye'de 2036 yılına kadar:

  • %25: Hiç yeni il kurulmaz (81 il olarak devam edilir.)
  • %50: 2-3 yeni il kurulur.
  • %25: 4-5 yeni il kurulur.
Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Bu olasılıklandırmanın nedenini ise şu şekilde açıkladı:

Yeni il kurulmasının yalnızca bir ilçenin büyük olmasıyla ilgili olmaması. Yeni bir il oluşturulduğunda valilik, adliye, emniyet, sağlık, eğitim ve diğer kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu da ciddi maliyet ve siyasi karar gerektiriyor.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Bu senaryoda il olma potansiyeli taşıyan 5 ilçe şunlar;

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

1. Alanya (Antalya)

Turizm, nüfus ve ekonomik güç açısından en güçlü adaylardan biri.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

2. Tarsus (Mersin)

Tarihi, sanayisi ve yaklaşık 350 binlik nüfusuyla uzun yıllardır gündemde.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

3. Çorlu (Tekirdağ)

Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

4. Bandırma (Balıkesir)

Marmara'daki stratejik konumu ve sanayi potansiyeliyle öne çıkıyor.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

5. İskenderun (Hatay)

Limanı ve sanayisiyle bölgesel merkez konumunda.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Yapay zekaya göre, il olma potansiyeli olsa da ilk 5'e göre ihtimali daha düşük olan ilçeler ise şunlar;

  • İnegöl
  • Fethiye
  • Siverek
  • Ereğli (Zonguldak)
  • Elbistan
  • Kozan
  • Midyat
Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Bugün bu ilçelerin bazıları nüfus ve ekonomi bakımından Bayburt, Ardahan, Tunceli, Gümüşhane gibi mevcut illerden daha büyük. Ancak Türkiye'de il olma kararları yalnızca nüfus ve ekonomik büyüklüğe göre verilmediği için bu durum tek başına belirleyici olmuyor.

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN O İLÇELER HANGİLERİ?

Yıllardır sakinleri tarafından il olma ihtimali araştırılan ve nüfusunun büyüklüğü sebebiyle bu potansiyeli taşıyan pek çok ilçe bulunuyor. İşte bu ilçeler...

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

LÜLEBURGAZ

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

ÇERKEZKÖY

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

SİLİVRİ

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

ÇORLU

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

BÜYÜKÇEKMECE

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

TUZLA

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

KAPAKLI

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

GEBZE

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

ÇAYIROVA

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

DARICA

Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

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