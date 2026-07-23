Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Bu olasılıklandırmanın nedenini ise şu şekilde açıkladı:

Yeni il kurulmasının yalnızca bir ilçenin büyük olmasıyla ilgili olmaması. Yeni bir il oluşturulduğunda valilik, adliye, emniyet, sağlık, eğitim ve diğer kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu da ciddi maliyet ve siyasi karar gerektiriyor.