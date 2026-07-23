Yapay zeka listeyi açıkladı: Türkiye’de 10 yıl içinde bu ilçeler il olabilir!

Uzun süredir gündemden düşmeyen 'il olmaya aday ilçeler' listesi bu kez de yapay zekanın objektif yorumuyla şekillendi. Tarsus, İskenderun, Çorlu gibi pek çok ilçe gerek nüfusu gerekse ekonomik gücü sebebiyle bağlı olduğu ilden ayrılıp bağımsız bir şehir olma potansiyeli taşıyor. İşte yapay zekanın konuyla ilgili analizi ve tahminleri… YAPAY ZEKA LİSTEYİ AÇIKLADI Yapay zeka; nüfusu, ekonomisi ve coğrafi konumuyla öne çıkan ilçeleri analiz etti. 10 yıl içinde, yani 2036 yılına kadar en fazla 2-5 yeni il kurulabileceğini öngördü. Hatta olasılık dağılımı bile yaptı. Buna göre, Türkiye'de 2036 yılına kadar: %25: Hiç yeni il kurulmaz (81 il olarak devam edilir.) %50: 2-3 yeni il kurulur. %25: 4-5 yeni il kurulur. Bu olasılıklandırmanın nedenini ise şu şekilde açıkladı: Yeni il kurulmasının yalnızca bir ilçenin büyük olmasıyla ilgili olmaması. Yeni bir il oluşturulduğunda valilik, adliye, emniyet, sağlık, eğitim ve diğer kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu da ciddi maliyet ve siyasi karar gerektiriyor. Bu senaryoda il olma potansiyeli taşıyan 5 ilçe şunlar; 1. Alanya (Antalya) Turizm, nüfus ve ekonomik güç açısından en güçlü adaylardan biri. 2. Tarsus (Mersin) Tarihi, sanayisi ve yaklaşık 350 binlik nüfusuyla uzun yıllardır gündemde. 3. Çorlu (Tekirdağ) Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri. 4. Bandırma (Balıkesir) Marmara'daki stratejik konumu ve sanayi potansiyeliyle öne çıkıyor. 5. İskenderun (Hatay) Limanı ve sanayisiyle bölgesel merkez konumunda. Yapay zekaya göre, il olma potansiyeli olsa da ilk 5'e göre ihtimali daha düşük olan ilçeler ise şunlar; İnegöl Fethiye Siverek Ereğli (Zonguldak) Elbistan Kozan Midyat Bugün bu ilçelerin bazıları nüfus ve ekonomi bakımından Bayburt, Ardahan, Tunceli, Gümüşhane gibi mevcut illerden daha büyük. Ancak Türkiye'de il olma kararları yalnızca nüfus ve ekonomik büyüklüğe göre verilmediği için bu durum tek başına belirleyici olmuyor. İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN O İLÇELER HANGİLERİ? Yıllardır sakinleri tarafından il olma ihtimali araştırılan ve nüfusunun büyüklüğü sebebiyle bu potansiyeli taşıyan pek çok ilçe bulunuyor. İşte bu ilçeler... LÜLEBURGAZ ÇERKEZKÖY SİLİVRİ ÇORLU BÜYÜKÇEKMECE TUZLA KAPAKLI GEBZE ÇAYIROVA DARICA EREĞLİ BANDIRMA MUSTAFAKEMALPAŞA İNEGÖL TAVŞANLI EDREMİT BERGAMA SOMA ALİAĞA AKHİSAR SALİHLİ TORBALI ÖDEMİŞ NAZİLLİ ALAŞEHİR SÖKE KUŞADASI MİLAS BODRUM FETHİYE SERİK MANAVGAT ALANYA POLATLI EREĞLİ ERDEMLİ SİLİFKE KOZAN KADİRLİ CEYHAN DÖRTYOL İSKENDERUN KIRIKHAN ARSUZ REYHANLI ELBİSTAN KAHTA SİVEREK VİRANŞEHİR SURUÇ ERGANİ AKÇAKALE NİZİP BİSMİL MİDYAT NUSAYBİN CİZRE SİLOPİ YÜKSEKOVA ERCİŞ PATNOS DOĞUBAYAZIT FATSA ÜNYE ERBAA BAFRA ÇARŞAMBA