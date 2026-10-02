Trend Galeri Trend Yaşam Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Bir fotoğrafın kısa sürede bu kadar büyük bir paniğe yol açacağını muhtemelen kendisi de beklemiyordu. Singapur'da yapay zekâyla hazırlanan bir timsah görselinin gerçek sanılması üzerine yetkililer harekete geçti, bölgedeki faaliyetler durduruldu. Ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla olayın seyri tamamen değişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 13:11
Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Singapur'da bir kişinin yapay zeka kullanarak ürettiği sahte timsah görseli, yetkilileri ve resmi kurumları alarma geçirdi.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Baraj gölünde timsah olduğu iddiasıyla ekipler geniş çaplı arama başlatırken göldeki tüm su sporları durduruldu.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Görselin sahte olduğunun anlaşılması üzerine görüntüyü hazırlayan 30 yaşındaki şahıs hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Singapur'da yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahte bir görsel, şehirde büyük bir paniğe ve kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden oldu.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Ülkenin önemli su kaynaklarından Pandan Rezervuarı'nda dev bir timsah bulunduğu izlenimini veren fotoğrafın yayılması üzerine devlet kurumları teyakkuza geçti.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

GÖLDEKİ FAALİYETLER DURDURULDU, EKİPLER ALARM GEÇTİ

Olay, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin'in 20 Ağustos'ta Google Gemini uygulamasını kullanarak sahte bir timsah görseli üretmesi ve bunu bir başkasına göndermesiyle başladı.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Görselin kısa sürede yayılması üzerine Singapur Ulusal Su Kurumu (PUB) ile Ulusal Parklar Kurulu (NParks) bölgede anında arama ve yakalama çalışması başlattı.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

Tehlike nedeniyle Singapur Kürek Birliği ve Kano Federasyonu uyarılarak göldeki tüm su sporları ve faaliyetleri durduruldu.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

GÖRSEL SAHTE ÇIKTI, GEÇMİŞİ SİLMEYE ÇALIŞTI

Arama çalışmalarının ertesi günü görselin tamamen yapay zeka üretimi olduğu tespit edildi. Durumun anlaşılması üzerine Ye Lin'in, telefonundaki yapay zeka uygulamasının tüm geçmişini ve ürettiği görselleri sildiği belirlendi.Ancak adli incelemeler sonucu gerçek ortaya çıkarıldı.

Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Mahkemeye çıkarılan Ye Lin hakkında "yanlış bilgi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamalarıyla dava açıldı. Singapur yasalarına göre şahsın bu suçlardan 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği bildirildi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Ye Lin'in suçlamaları kabul etmeyi planladığı öğrenildi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör