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Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!
Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!
Bir fotoğrafın kısa sürede bu kadar büyük bir paniğe yol açacağını muhtemelen kendisi de beklemiyordu. Singapur'da yapay zekâyla hazırlanan bir timsah görselinin gerçek sanılması üzerine yetkililer harekete geçti, bölgedeki faaliyetler durduruldu. Ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla olayın seyri tamamen değişti.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 13:11