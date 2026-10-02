Yapay zekayla ürettiği timsah fotoğrafı başına bela oldu! Şehirde alarm verildi, 10 yıl hapisle yargılanıyor!

10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Mahkemeye çıkarılan Ye Lin hakkında "yanlış bilgi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamalarıyla dava açıldı. Singapur yasalarına göre şahsın bu suçlardan 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği bildirildi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Ye Lin'in suçlamaları kabul etmeyi planladığı öğrenildi.