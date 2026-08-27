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Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

Temizlik profesyonellerinin gece yatmadan önce uyguladığı bu basit yöntem, sabahları lavabonuzda oluşan kötü kokuları ve biriken yağ tabakasını tarihe karıştırıyor. İşte lavaboya sadece 6 damla bulaşık deterjanı damlatmanın mucizevi etkisi…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:28
Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

Ev temizliğinde en çok gözden kaçan ancak bakteri ve kötü koku oluşumuna en müsait yerlerin başında lavabo giderleri geliyor. Gün içinde yıkanan bulaşıklar, yemek artıkları ve yağlar, lavabo borularında gözle görülmeyen ince bir tabaka oluşturur. Temizlik uzmanlarının gece yatmadan önce uyguladığı 6 damla bulaşık deterjanı yöntemi ise bu sorunu kökten çözüyor.

Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

GECE YATMADAN ÖNCE NEDEN LAVABOYA DETERJAN DAMLATILMALI?

Bulaşık deterjanlarının içeriğinde bulunan surfaktan maddeler, yağ ve kiri çözmek üzere formüle edilmiştir. Gün içinde lavabodan sürekli su aktığı için deterjan boru yüzeyinde tutunamaz ve hızla akıp gider.

Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

Ancak gece yatmadan önce gider ağzına damlatılan 6 damla yoğun bulaşık deterjanı, gece boyunca su akışı olmadığı için boru içindeki yağlı kalıntılarla doğrudan temas halinde kalır.

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Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

Sabah lavaboyu açıp ilk suyu akıttığınızda, gece boyunca yumuşayan yağ ve organik kalıntılar suyla birlikte tamamen sürüklenip gider.

Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

6 DAMLA BULAŞIK DETERJANI NE İŞE YARAR?

Yağ Tabakasını Eritir

Gider borularının iç çeperine yapışan hafif yağ katmanlarını gece boyunca çözerek birikmesini önler.

Kötü Kokuları Engeller

Borularda biriken yemek artıklarının yol açtığı hafif ve rahatsız edici kokuları nötralize eder.

Tıkanmayı Önleyici Bakım Yapar

Borularda biriken tabakaların zamanla kalınlaşmasını ve giderin tamamen tıkanmasını engeller.

Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

NASIL UYGULANIR?

Mutfak veya banyo lavabosunda gece boyunca su kullanılmayacağından emin olun.

Lavabo süzgecinin tam ortasına yaklaşık 6 damla bulaşık deterjanı damlatın.

Üzerine kesinlikle su dökmeyin ve sabaha kadar bu şekilde bırakın.

Sabah ilk kullanımda lavaboyu ılık suyla durulayın.

Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

(Not: Bu yöntem tıkanmış boruları açmak için değil, günlük ve haftalık koruyucu bakım olarak uygulanmalıdır. Devam eden ağır kokular veya su birikmeleri durumunda tesisat kontrolü yapılması önerilir.)

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör