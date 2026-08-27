Yatmadan önce lavaboya 6 damla bulaşık deterjanı! Sabah uyandığınızda etkisine inanamayacaksınız…

Ev temizliğinde en çok gözden kaçan ancak bakteri ve kötü koku oluşumuna en müsait yerlerin başında lavabo giderleri geliyor. Gün içinde yıkanan bulaşıklar, yemek artıkları ve yağlar, lavabo borularında gözle görülmeyen ince bir tabaka oluşturur. Temizlik uzmanlarının gece yatmadan önce uyguladığı 6 damla bulaşık deterjanı yöntemi ise bu sorunu kökten çözüyor.