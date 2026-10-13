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Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Yemek yaparken kızgın yağın neden aniden etrafa sıçradığını hiç düşündünüz mü? Çoğu kişinin yalnızca yağın fazla ısınmasına bağladığı bu olayın arkasında bambaşka bir neden yatıyor. Üstelik mutfakta sık yapılan bir hata, hem yağ sıçramalarını artırabiliyor hem de ciddi yanıklara davetiye çıkarabiliyor. İşte kızgın yağın sırrı ve sıçramayı önlemek için uygulamanız gereken yöntem…

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 14:51
Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Yemek yaparken tavaya et, tavuk veya sebze eklediğiniz anda etrafa sıçrayan kızgın yağdan kaçmaya çalışıyorsanız yalnız değilsiniz. Üstelik bu durum yalnızca mutfağın kirlenmesine değil, ciltte yanıklara da neden olabiliyor.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Peki, iyice ısınmış yağın içine yiyecek atar atmaz başlayan bu sıçramaların asıl nedeni ne? Cevap, çoğu kişinin fark etmediği bir ayrıntıda gizli. Üstelik mutfakta uygulayacağınız birkaç basit yöntemle bu sorunu azaltabilirsiniz.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

KIZGIN YAĞ NEDEN BİR ANDA SIÇRAMAYA BAŞLIYOR?

Tavada kızan yağın içine yiyecek eklendiğinde yaşanan sıçramaların başlıca nedeni, yiyeceklerin içerdiği su. Sebzeler, et ve tavuk gibi gıdaların yüzeyi kurulanmış olsa bile üzerlerinde veya içlerinde bir miktar nem kalabiliyor.

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Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Bu nem sıcak yağla temas ettiğinde hızla ısınıyor ve buharlaşıyor. Oluşan su buharı genişleyerek yağın içinden dışarı çıkarken küçük yağ damlacıklarını da beraberinde taşıyor. Böylece tavadan çevreye doğru sıçramalar meydana geliyor.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

YAĞIN SIÇRAMASINI AZALTMAK İÇİN BU HATAYI YAPMAYIN

Kızgın yağın sıçramasını azaltmanın en kolay yollarından biri, yiyecekleri tavaya koymadan önce iyice kurulamak.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Sebzeleri, etleri ve tavukları kağıt havluyla nazikçe kurulayarak yüzeylerindeki fazla nemi alabilirsiniz.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Bu yöntem yalnızca sıçramaları azaltmaya yardımcı olmakla kalmıyor, etin tavada daha iyi kızarmasını da sağlayabiliyor.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Isıyı dengeli dağıtan bir tava kullanmak ve tavanın üzerine buharın çıkmasına izin veren bir yağ sıçrama önleyici yerleştirmek de mutfağın kirlenmesini azaltabilir.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

SAKIN SICAK YAĞA SU DÖKMEYİN!

Kızgın yağ sıçradığında yapılabilecek en tehlikeli hatalardan biri, tavaya su dökmek. Su, sıcak yağla temas ettiğinde hızla buhara dönüşerek yağın şiddetli biçimde etrafa saçılmasına neden olabilir. Yağ yangınlarında su kullanmak ise alevlerin yayılmasına yol açabilir.

Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Bu nedenle yiyecekleri tavaya dikkatlice eklemek, yüzeylerindeki nemi gidermek ve kızgın yağla çalışırken mesafeyi korumak büyük önem taşıyor. Küçük gibi görünen bu önlemler, hem can yakıcı sıçramaları hem de mutfaktaki temizlik zahmetini azaltabilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör