Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem
Yemek yaparken kızgın yağın neden aniden etrafa sıçradığını hiç düşündünüz mü? Çoğu kişinin yalnızca yağın fazla ısınmasına bağladığı bu olayın arkasında bambaşka bir neden yatıyor. Üstelik mutfakta sık yapılan bir hata, hem yağ sıçramalarını artırabiliyor hem de ciddi yanıklara davetiye çıkarabiliyor. İşte kızgın yağın sırrı ve sıçramayı önlemek için uygulamanız gereken yöntem…
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 14:51