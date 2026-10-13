Yemek pişirirken yağın etrafa sıçramasına son! Uzmanların önerdiği basit yöntem

Bu nedenle yiyecekleri tavaya dikkatlice eklemek, yüzeylerindeki nemi gidermek ve kızgın yağla çalışırken mesafeyi korumak büyük önem taşıyor. Küçük gibi görünen bu önlemler, hem can yakıcı sıçramaları hem de mutfaktaki temizlik zahmetini azaltabilir.