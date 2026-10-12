Kışlık hazırlığında yeni favoriniz olacak! Bu 3 sosu bir kez yapan vazgeçemiyor

İdilika'nın Mutfağı'nda sonbahar ayları genellikle kışlık hazırlıklar ile geçer. Buzluğa bamya, barbunya, bezelye, taze fasulye atmak, turşular kurmak, sebzeler kurutmak, konserveler hazırlamak bana müthiş keyif verir. Bu sene yaz sezonu ve sonbahar sezonu birbirine karışmış durumda. Hâlâ sıcaklar bitmiş değil. Her sene yaptığım klasik konservelerin dışına çıkıp bu sene enfes üç tane sos hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.