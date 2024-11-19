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Yenidoğan Çetesi davası: 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu! Çocuk başı 5 bin lira

İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Caniler bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hemşire Hasan Basri Gök, duruşmada yaptığı savunmada "112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu. Bunu para kazanmak için yapıyordu. Bebek başı 5 bin lira kazanılıyordu. Bunu SGK'dan fazla para kazanmak için yapıyorlardı" ifadelerini kullandı. Vicdansız hemşire Hasan Basri Gök, mahkeme başkanının "Mehtap'a, 'Mehtap bebeği öldür' demişsin, buna ne diyorsun?" sorusunu ise şöyle yanıtladı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
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Giriş Tarihi: 19.11.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:17
Yenidoğan Çetesi davası: 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu! Çocuk başı 5 bin lira

Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan İddianamede, şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dün başlayan yargılama sabah saat 10.00'dan akşam 21.00'e kadar devam etti.

Yenidoğan Çetesi davası: 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu! Çocuk başı 5 bin lira

Dün mahkeme heyeti tüm katılma taleplerini reddetti. 11 saat süren yargılamada sadece hemşire Hakan Doğukan Taşçı dinlendi. Bugün diğer sanıklar dinlenecek. Duruşma saat 10.00'da başladı. Duruşmada ilk olarak sanık müdafilerin isimleri okundu. Duruşma hemşire olarak görev yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün savunmasının alınmasıyla başladı.

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Yenidoğan Çetesi davası: 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu! Çocuk başı 5 bin lira

"112 DEVREYE GİRMEDEN FIRAT SARI ALIYORDU"
Hemşire Hasan Basri Gök, duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi:

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök mahkeme başkanının 'Hakkında sahtecilik ve örgüt üyesi olmak suçlarından dava açıldı Savunmanı yapacak mısın?' sorusuna karşılık, "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne üye olma suçundan açılan dava hakkında, savcılık ve emniyette anlattım. Tekrar anlatmaya gerek yok gözümle gördüğüm bildiğim şeyler. Epikriz değiştirme olayı, hastanın bir egzersiz sistemi vardı, bebeklerin değerlerini girerdik, karşıdaki görevlinin verdiği bilgileri girerdik. Bu sistem savcılıkta var. Reyap, Silivri, Duygu hastanesinde çalıştım. 2019-2021 Reyap Hastanesinde çalıştım. Fırat Sarı'nın bir sene kadar normal hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim son zamanlarda da şöförlüğünü yaptım. Özel Reyap hastaneleri tam işletme gibi değildi. Avcılar, Doğa, Birinci, Silivri Kolon Hastanesi, Bağcılar Şafak, TRG Hastanesi gibi hastaneler. Bebek sevklerini Fırat Sarı ve 3 kişi daha yapıyordu. Esenyurt'ta Tıp merkezinde doğan bebek, araya 112 girmeden Fırat Sarı hastaneye sevkini yaptırıyordu.Aileye ise yakında bu hastane var oraya sevkini yapıyoruz diyorlardı."dedi.

Yenidoğan Çetesi davası: 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu! Çocuk başı 5 bin lira

'MEHTAP BEBEĞİ ÖLDÜR' DEMİŞSİN BUNA NE DİYORSUN?
Gök, "Sevkler 112 bilgilendirmeden yapılıyordu bu durumda doktorlar üzerinden yapılıyordu. Bu durumdan para Kazanıyorlardı, ama gözümle gördüğüm birşey yok. Serdar, il dışı sevklerden 5 bin lira kazanıyordu. İlker ve Fırat zaten yöneticiydi.Mehtap ile görüşmem konusunda ise denetimlerde Fırat Sarı'nın talimatı üzerine hareket ettik. Hasta üzerinden kullanılmış gibi gösterilen gaz ve ilaçlar vardı, onlarla ilgiliydi. Serdarova bebeğin ailesinden para istediğimiz konusunda ise Fırat Sarı aradı, sevk vardı ancak ailenin parası yoktu. Toplamda yaklaşık 40 bin lira para toplandı. Hastaneye parasını verdik, Fırat Sarı kendi komisyon ücretini aldı. Bana da yemek parası verdi. Amaç ise SGK'dan daha fazla para almaktı. Mahkeme başkanının Mehtap ile 'Çocuğu öldür' mesajlaşmasını sorması üzerine Gök, "Bebeğin nabzı belli bir seviyede tutuluyor bu da bebeğin sürekli kalbinin durup geri gelmesine sebep oluyor. Bebeği görmediğim için ya da bilgi sahibi olmadığım için bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.Gök, Fehmi Alperen ile 'Benim bölgeme girmiyorsun değil mi?' mesajlaşmasını ise, 'İstanbul'u bölgelere bölmeden ziyade semt olarak tanıdığı kişiler, doktorlar sayesinde bebekleri alıyorlardı. Zuhal ile mesajlaşmasını da Ocak ayında kapanan dosyanın tam tekbir olmasını istiyordu onunla ilgili konuşmamız" şeklinde açıkladı.

Yenidoğan Çetesi davası: 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu! Çocuk başı 5 bin lira

Gök, "20 yatışa uygun epikriz raporu yazılmasını hatırlamıyorum. Fırat Sarı düşük ücretler ödüyordu. Fırat Sarı, tüm sorumlulara para ödüyordu. Herşeyin bir ücreti vardı; doktora yardım etmek, epikriz raporu yazılması gibi işler. Basamak hastaneler doğru değildi. SGK'dan buna göre para alınıyordu. Önümüzdeki basamakları değiştiriyorduk. Hastanedeki ilaçları da Doğukan ile birlikte satıyorduk. İlaç satışından 40 bin lira para kazandık. Hemşirelerden ilaç aldık. Fırat Sarı'nın bilgisi dahilinde aldım. Denetim var diye bir seferinde 24 kutu ilaç verdiler. İlaçları alırken hastanenin haberi vardı. Bu raporu zaten hastane başhekimi ve sahibi görüyor. Bunlar fark edilmeyecek ilaçlar değil; sistemden düştüğünde herkesin haberi olur. Sonuçta hastanenin birdenbire cirosu artıyordu" dedi.

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