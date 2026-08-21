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Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!
Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Tasmasız köpeğin havlaması üzerine panikleyerek yere düşen 15 yaşındaki Berat Yücel, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun kahreden son anları ise kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.08.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 15:05