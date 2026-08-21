Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

Olay, 15 Ağustos'ta saat 09.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı'nda yaşandı. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel, malzeme almak üzere bir iş yerine giderken, adresteki bir firmaya ait Alman kurdu cinsi köpek aniden havlayarak üzerine hamle yaptı.