Trend Galeri Trend Yaşam Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Tasmasız köpeğin havlaması üzerine panikleyerek yere düşen 15 yaşındaki Berat Yücel, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun kahreden son anları ise kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 21.08.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 15:05
Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

Olay, 15 Ağustos'ta saat 09.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı'nda yaşandı. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel, malzeme almak üzere bir iş yerine giderken, adresteki bir firmaya ait Alman kurdu cinsi köpek aniden havlayarak üzerine hamle yaptı.

Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN SIRT ÜSTÜ BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Panikleyerek geri geri kaçmaya çalışan Yücel, dengesini kaybederek sırt üstü beton zemine düştü. Başını zemine çarpması sonucu bilinci kapanan Yücel, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak 15 yaşındaki Berat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da korkunç olay: Tasmasız köpekten kaçarken düşüp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

KÖPEĞİN SAHİBİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen Ü.Y.'yi gözaltına aldı.

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Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Y., "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

KAHREDEN OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anı ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tasmasız ve başıboş köpeğin sokakta dolaştığı, çevredeki vatandaşların ve gençlerin ise köpeği fark ederek uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Yer Ankara! Tasmasız köpek dehşet saçtı! Korkup sırt üstü düşen çocuk hayatını kaybetti: Kahreden anlar kamerada!

Kayıtlarda köpeğin sokakta ilerleyen Yücel'in üzerine havlayarak hamle yaptığı, irkilerek geri geri kaçan çocuğun ayağının takılması sonucu dengesini kaybederek başını sert şekilde zemine çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında çevredekilerin panik içerisinde yardıma koştuğu ve çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YENİMAHALLE #ANKARA