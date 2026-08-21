Yer Avcılar! Görenler gözlerine inanamadı! Mezarlık manzaralı sıfır daireler: ‘Orada oturmaya yürek lazım’

'OTURMAYA YÜREK LAZIM'



Kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savunan Şen, "Ama bina sanki 1-2 metre daha çok mezarlığa çekilmiş gibi geldi. Yani çok bitişik nizam olmuş. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama bence orada oturacak arkadaşlarda önce bir yürek olması lazım. Çünkü gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor" dedi.