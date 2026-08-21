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Yer Avcılar! Görenler gözlerine inanamadı! Mezarlık manzaralı sıfır daireler: ‘Orada oturmaya yürek lazım’
Yer Avcılar! Görenler gözlerine inanamadı! Mezarlık manzaralı sıfır daireler: ‘Orada oturmaya yürek lazım’
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binaların manzarası akıllara durgunluk verdi. Mezarlıkla yapıların arasındaki mesafenin dikkat çekici seviyeye gelmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıkarken vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:11