Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

"Bende buna güvenerek yapı markete ilk getiren elemanı aradım. Dedim senin yağdan 2 ton daha isteyen var. O da abi aracım yolda Tekirdağ'a gidecek eğer senin iş aceleyse hemen sana getirsin dedi. Bende tamam dedim. Gece saat 12:30 gibi 2 toz yağ geldi. Ben 400 bin lira ödeme yaptım. Ertesi gün oldu ne arayan ne soran var. O zaman anladım ben dolandırıldığımı" şeklinde konuştu.