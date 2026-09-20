Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

İstanbul Fatih'te bir market işleten Medeni Aykul'un başına gelen zeytinyağı dolandırıcılığı filmleri aratmadı. Markete gelen bir kişi elinde birkaç litre zeytinyağını gösterip; "Bunlar burada kalsın satılırsa parasını alırım" dedi. Birkaç saat sonra bir müşteri geldi yağı satın aldı marketten ayrıldıktan sonra arayıp; "Ben bu yağı çok beğendim 2 ton alacağım hemen hazırla 15 bin lira da kaparo atacağım" dedi. Marketçi Medeni Aykul para gelince yağdan numune bırakan adamı arayıp 2 ton sipariş verince başına gelmeyen kalmadı.Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Aykul, sahtekarların kendi adamlarını da dolandırınca yakayı ele verdiğini anlattı. İşte detaylar…