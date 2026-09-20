Trend Galeri Trend Yaşam Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

İstanbul Fatih'te bir market işleten Medeni Aykul'un başına gelen zeytinyağı dolandırıcılığı filmleri aratmadı. Markete gelen bir kişi elinde birkaç litre zeytinyağını gösterip; "Bunlar burada kalsın satılırsa parasını alırım" dedi. Birkaç saat sonra bir müşteri geldi yağı satın aldı marketten ayrıldıktan sonra arayıp; "Ben bu yağı çok beğendim 2 ton alacağım hemen hazırla 15 bin lira da kaparo atacağım" dedi. Marketçi Medeni Aykul para gelince yağdan numune bırakan adamı arayıp 2 ton sipariş verince başına gelmeyen kalmadı.Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Aykul, sahtekarların kendi adamlarını da dolandırınca yakayı ele verdiğini anlattı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.09.2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 12:56
Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

Fatih Cıbalı Mahallesinde bir market işletmecisi Medeni Aykul'un başına gelen dolandırıcılık hikayesi akıllara durgunluk verdi. Çete kendi içinde anlaşamayınca arayıp gerçekleri itiraf ettiler.

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

Durumdan şikayetçi olan market Sahibi Medeni Aykul SABAH gazetesine başına gelenleri anlattı.

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

İYİLİK YAPMAK İSTERKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

"Geçtiğimiz hafta markete bir adam geldi elinde birkaç litre hakiki zeytinyağı olduğunu söyleyen şişe vardı. Bunlar burada kalsın satılırsa paramı alırım dedi. Bende numarasını aldım gönderdim."

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Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

"Aradan birkaç saat geçti iki kişi geldi. Biraz alış veriş yaptılar. Sonra biri yağa baktı inceledi. Baya bir tadına falan baktı. Aldı götürdü. Yine aradan birkaç saat geçti bu yağı satın alan beni arayıp daha fazla yağ almak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

FİLM GİBİ VURGUN PLANI

Olay bundan sonra başladı diyen marketçi Medeni Aykul; "Yağı alıp çok beğendiğini söyleyen Sadık isimli kişi bana benim birkaç yerde yemek şirketim var. Bu yağ gerçekten çok güzel 2 ton alacağım bana hemen 2 ton ayarla dedi. Hatta 15 bin lira da kaparo gönderdi."

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

"Bende buna güvenerek yapı markete ilk getiren elemanı aradım. Dedim senin yağdan 2 ton daha isteyen var. O da abi aracım yolda Tekirdağ'a gidecek eğer senin iş aceleyse hemen sana getirsin dedi. Bende tamam dedim. Gece saat 12:30 gibi 2 toz yağ geldi. Ben 400 bin lira ödeme yaptım. Ertesi gün oldu ne arayan ne soran var. O zaman anladım ben dolandırıldığımı" şeklinde konuştu.

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

DOLANDIRICILAR KENDİ ADAMINI DA DOLANDIRMIŞ

Çetenin vurgun hikayesi bununla da bitmedi. Medeni Aykul şikayetçi oldu çalışmalar sürerken sözde malların alıcısı olan Sadık isimli kişi Aykul'u tekrar telefonla aradı ve tüm planı anlattı.

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

"SENİN GİBİ 3 KİŞİYİ KANDIRDIK"

Kendilerinin amacının dolandırıcılık olduğunu itiraf eden Sadık isimli kişi; "Bu adamlar beni de dolandırdı. Biz bir ekiptik senin gibi 3 kişiyi kandırdık. Ama benim paramı vermediler. Payımı alamadım. Ben senin yanındayım" dedi.

Yer Fatih! Marketçi adama Zeytinyağı vurgunu! Böyle dolandırıcılık görülmedi: Kendi adamını da kandırınca…

ŞEBEKE BİR AN ÖNCE BULUNSUN İSTİYOR

Başına gelenlerden dolayı polise gidip şikayetçi olan Medeni Aykul şimdi bu şebekenin biran önce bulunup cezasını çekmesini istiyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH