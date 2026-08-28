Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yarışı sürerken, Çin'den madencilik ve ekonomi dünyasında büyük heyecan yaratan dev bir keşif haberi geldi. Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasında gerçekleştirilen derin sondaj çalışmalarında, yerin yaklaşık 3 bin metre altında uzanan devasa altın damarlarına ulaşıldı. Arama çalışmaları kapsamında bölgede gerçekleştirilen toplam sondaj uzunluğu 65 kilometreyi aşarken, elde edilen veriler madencilik standartlarının çok üzerinde bir potansiyeli gözler önüne serdi. TON BAŞINA 138 GRAMLA REKOR TENÖR Sektörde ekonomik olarak işletilebilir maden yataklarında ton başına 1 ila 3 gram altın bulunması yeterli görülürken, 10 gramın üzerindeki değerler yüksek kaliteli rezerv kabul ediliyor. Wangu sahasından çıkarılan bazı kaya örneklerinde ise bu oranın ton başına 138 grama kadar çıkması uzmanları şaşkına çevirdi. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu tarafından yapılan açıklamalara göre, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan hatta tam 40 adet altın damarı tespit edildi. ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLEN ALTIN PARÇACIKLARI Bölgedeki toplam altın potansiyelinin 1000 tonu aşabileceği öngörülürken, şu ana kadar tescillenen yaklaşık 300 tonluk ilk kısmın güncel piyasa değerinin 83 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Çalışmaları yürüten uzmanlardan Chen Zhulin, yaklaşık 2 bin metre derinlikten çıkarılan bazı numunelerde çıplak gözle net şekilde fark edilebilen altın parçacıklarına rastladıklarını belirtti. Jeologlar ve maden uzmanları, söz konusu yüksek rakamların nihai rezerv olarak resmiyet kazanması için daha detaylı doğrulama ve analiz çalışmalarının devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Keşfin tamamıyla doğrulanması halinde, bu durum Çin için hem ekonomik hem de stratejik açıdan küresel altın piyasasındaki dengeleri değiştirebilecek dev bir hamle anlamına gelecek. MEZARDAN ALTIN AYAKKABILAR ÇIKTI! 1500 YILLIK KEŞİF ŞAŞIRTTI… Kazakistan'ın batısında tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanan seçkin bir kadının mezarında, altın parçalar ile süslenmiş bir çift ayakkabı bulundu. Hazar Denizi kıyısındaki Mangışlak Yarımadası'nda, Aktaku şehrinin yakınlarındaki Karabak mezarlığında ortaya çıkan ayakkabılar araştırmacılar tarafından detaylı incelendi. Yapılan araştırmalar sonucu ayakkabının tamamıyla altından yapılmadığı, ince altın levhalar ile kaplandığı belirlendi. Bu sayede ayakkabıların altından yapılmış gibi gibi görünmesi kolaylaşıyordu. Mezarın genç bir kadına ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, kadının ölümünden sonra oldukça gösterişli bir tören kıyafetiyle gömüldüğünü düşündüklerini belirtti. KIYAFETİN BİRÇOK BÖLÜMÜ ALTINLA SÜSLENMİŞ Mezarda yalnızca ayakkabılarda altın kullanılmadı. Kadının başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan yapılmış bir taç ve maske biçimindeki süslemeler bulunuyordu. Alın bölgesine yerleştirilen merkezi süslemenin ise Helenistik dönemde kullanılan Gorgoneion tasvirini taklit ettiği tespit edildi. Kemer tokaları da kanatlarını açmış yırtıcı kuşları andıracak şekilde hazırlanmıştı. Ancak ayakkabı ve kemerdeki bazı tokalar günlük kullanım için uygun olmaması araştırmacıların dikkatini çeken bir başka ayrıntı oldu. Parçaların işlevsel olması için gereken bağlantıların bulunmaması, bunların kadının hayattayken kullandığı eşyalardan ziyade özellikle cenaze töreni ve defin için hazırlanmış olabileceğini ortaya koydu. Mezar, MS 5.yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasında tarihleniyor. ALTIN SÜSLEMELER UZAKTAN GETİRİLMEMİŞ OLABİLİR Araştırmacı Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov'a göre gösterişli parçaların uzak bir imparatorluk merkezinden getirilmesi yerine Karakabak'Taki yerel atölyelerde üretilmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi. Bölgede daha önce yapılan kazılarda metal işleme, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin izler ortaya çıkarılmıştı. Karakabak'ın o dönemde sıradan bir yerleşim yeri olmadığına işaret eden bulgular da bulunuyor. Bölgede yapılan çalışmalarda 150'den fazla antik sikke ortaya çıkarıldı. Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin gibi oldukça geniş coğrafyayla bağlantılı sikkelerin aynı noktada bulunması, yerleşimin Hazar çevresindeki önemli ticaret güzergahlarından biri üzerinde bulunduğunu gözler önüne seriyor. Arkeologlar, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallarla bağlayan eski Azak-Hazar ticaret koridorunun önemli bulgularından biri olabileceğini değerlendirdi. Bu nedenle mezardan çıkan altın kaplamalı ayakkabılar yalnızca kadının yüksek statüsünü değil, aynı zamanda yaklaşık 1500 yıl önce Hazar kıyısındaki toplulukların sahip olduğu zanaatkârlığı ve uzak bölgelerle kurduğu ticari bağlantıları da ortaya koyuyor. OKYANUSUN BİNLERCE METRE ALTINDA DEV HAZİNE BULUNDU! İÇİNDEN SERVET FIŞKIRIYOR Pasifik Okyanusu'nun binlerce metre altında, küresel teknoloji üretimini baştan aşağı değiştirecek bir keşif yapıldı. Hawaii ve Meksika arasında yer alan devasa bir deniz alanında, yeryüzündeki bilinen tüm karasal rezervlerin toplamından daha fazla metal içeren dev bir maden yatağına rastlandı. Su altındaki bu zenginlik, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar günlük hayatımızda kullandığımız birçok teknolojinin kaderinin değişmesine neden olabilir. TEKNOLOJİ DEVLERİNİN ARADIĞI 4 KRİTİK METAL BİR ARADA Okyanus tabanına saçılmış, patates büyüklüğündeki bu kaya benzeri yapılar, aslında oluşumu milyonlarca yıl süren mineral depolarıdır. Üstelik hepsinin içinde batarya teknolojisi için hayati önem taşıyan nikel, kobalt, bakır ve manganez bir arada bulunuyor. Günümüzde elektrikli araç pilerinden rüzgar tribünlerine kadar yeşil dönüşümün merkezinde yer alan bu metallar, küresel sanayi için altın değerinde. Üstelik bu keşif, maden tedarikinde tek bir ülkeye ya da bölgeye olan bağımlılığı kırabilecek stratejik bir kapının da açılmasını sağlıyor. MADENCİLİK UĞRUNA GEZEGENİN EN GİZEMLİ YAŞAMI YOK OLABİLİR Ancak bu durumda madalyonun bir de karanlık bir yüzü bulunuyor. Bilim insanları, bu kayaların yalnızca metal deposu olmadığını aynı zamanda binlerce nadir deniz canlısı için tek ev olduğunu vurguluyor. Bölgede yaşayan canlı türlerinin yüzde 90'ı henüz bilim dünyası tarafından tam olarak tanımlanamadı. Yapılan araştırmalar, okyanus tabanındaki nodüllerin toplanması halinde bu hassas ekosistemin onlarca yıl boyunca kendini toparlayamayacağını gözler önüne seriyor. Yıllar önce yapılan deney sahalarında açılan pulluk izlerinin çeyrek asır geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi durması, deniz dibindeki tahribatın geri dönüşünün oldukça zor olacağını kanıtlıyor. OKYANUSUN DİBİNDE 200 BİNDEN FAZLA VARİL BULUNDU: YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Günümüzden onlarca yıl önce, Kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'na bırakılan 200 binden fazla radyoaktif atık varili bilim insanlarını alarma geçirerek yeniden araştırılmaya başlandı. Araştırmacılar, bin 700 metre derinlikte bazı varillerin korozyona uğrayarak parçalandığını ve içlerinde bulunan maddelerin deniz tabanındaki tortulara kadar yayıldığını belirtti. Avrupa ülkelerinin 20. yüzyılın ikinci yarısında radyoaktif atıklardan kurtulmak için kullandığı okyanus tabanı, aradan geçen yılların ardından bilim insanlarının araştırma alanına dönüştü. Kuzeydoğu Atlantik'in derinliklerinde bulunan yüz binlerce varilin durumu, NODSSUM projesi kapsamına mercek altına alındı. Yaklaşık 30 bilim insanının katıldığı araştırmada, Fransız araştırma gemisiyle bölgeye ulaşılırken insanlı denizaltı 'Nautile' kullanılarak 4 bin 700 metreden daha derine 20 dalış gerçekleştirildi.Bilim insanları deniz tabanına ulaştıklarında hem varilleri görüntülemekle kalmadı; hem de çevredeki tortulardan, sudan ve canlılardan da örnekler topladı. Yapılan incelemelerde bazı metal varillerin yıllar içerisinde ciddi şekilde paslandığı ve parçalandığı ortaya çıktı. Daha dikkat çekici bulgu ise varillerin içindeki maddelerin bir bölümünün çevredeki deniz tabanı çamuruna yayıldığının belirlenmesi oldu. Örneklerde Kobalt-60, Niyobyum-94, Sezyum-137 ve Amerikyum-241 gibi radyoaktif izotoplara rastlandı. Bilim insanları şimdi bu maddelerin derin deniz ekosistemi üzerindeki olası etkilerini anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Kuzeydoğu Atlantik, geçmişte Avrupa ülkelerinin radyoaktif atıkları uzaklaştırmak için kullandığı bölgelerden biriydi. İngiltere'nin 140 binden fazla, Belçika'nın ise yaklaşık olarak 55 bin varili bölgeye bıraktığı belirtiliyor. Fransa da 1967 ve 1969 yıllarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla 46 binden fazla radyoaktif atık varilini denize gönderdi. Böylece bölgedeki toplam varil sayısının 200 bini aştığı tahmin ediliyor. Varillerin önemli bir bölümünde düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar bulunuyor. Bu atıkların deniz tabanına bırakılmadan önce beton, bitüm veya reçine gibi malzemelerle sabitlendiği belirtiliyor. MİLYONLARCA ARAÇ LASTİĞİNİ OKYANUSA ATTILAR: O PROJE DEV BİR FELAKETE DÖNÜŞTÜ! 1970'li yıllarda hem atık lastik sorununu çözmek hem de deniz canlılarına yeni yaşam alanı sunmak amacıyla başlatılan 'yapay resif' projesi, tarihin en büyük çevre facialarından birine dönüştü. Florida kıyılarına bırakılan 2 milyon lastik, doğal mercan kayalıklarını yok etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960 ve 70'li yıllarda araç kullanımının hızla artması, devasa bir atık lastik krizini beraberinde getirdi. O dönemde geri dönüşüm teknolojilerinin yetersiz olması sebebiyle atıkların depolanması ciddi bir sorun haline gelince, Florida'da dikkat çeken ancak son derece riskli bir adım atıldı. Bir kuruluş, atık lastikleri okyanus tabanına yerleştirerek yapay bir mercan kayalığı oluşturma fikrini ortaya attı. Proje kapsamında, Fort Lauderdale kıyılarında yer alan Osborne Kayalığı'na yaklaşık 2 milyon atık lastik bırakıldı. GÖRKEMLİ AÇILIŞ FELAKETLE SONUÇLANDI Sivil teknelerin de katıldığı dev organizasyonda, çelik klipsler ve naylon kayışlarla birbirine bağlanan lastikler, okyanus tabanında yaklaşık 14 hektarlık bir alana yayılacak şekilde konumlandırıldı. Ancak hedeflenen ekolojik katkı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Deniz canlılarının lastik yüzeylerine tutunup çoğalamadığı görülürken, asıl büyük felaket zamanla ortaya çıktı. TUZLU SU VE AKINTI FELAKETE DÖNÜŞTÜRDÜ Tuzlu suyun zamanla çelik bağlantıları çürütmesi ve güneş ışığının naylon malzemeyi deforme etmesi sonucu, birbirine bağlı duran 2 milyon lastik serbest kaldı. Fırtınalar ve güçlü dip akıntılarıyla sürüklenen devasa lastik kütleleri, bölgedeki doğal mercan resiflerine çarparak yok etmeye başladı. Doğal ekosisteme büyük zarar veren sürüklenen lastikler, bölgedeki deniz yaşamının da hızla azalmasına yol açtı. TEMİZLİK ON YILLAR SÜRECEK 2006 yılında resmi olarak başlatılan devasa temizlik operasyonlarına rağmen felaketin izleri silinebilmiş değil. Aradan geçen yıllara rağmen batık lastiklerin henüz çeyreğinden biraz fazlası sudan çıkarılabildi. Mevcut projeksiyonlar, okyanus tabanındaki lastiklerin sadece yarısının temizlenebilmesi için en iyimser ihtimalle 2033 yılına kadar çalışılması gerektiğini gösteriyor.