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Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Matkaplar vuruldu, ton başına 138 gramla rekor kırıldı! Yerin binlerce metre altında tespit edilen 40 ayrı damarda çıplak gözle görülebilen altın parçacıklarına ulaşıldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 10:17
Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yarışı sürerken, Çin'den madencilik ve ekonomi dünyasında büyük heyecan yaratan dev bir keşif haberi geldi.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasında gerçekleştirilen derin sondaj çalışmalarında, yerin yaklaşık 3 bin metre altında uzanan devasa altın damarlarına ulaşıldı.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Arama çalışmaları kapsamında bölgede gerçekleştirilen toplam sondaj uzunluğu 65 kilometreyi aşarken, elde edilen veriler madencilik standartlarının çok üzerinde bir potansiyeli gözler önüne serdi.

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Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

TON BAŞINA 138 GRAMLA REKOR TENÖR

Sektörde ekonomik olarak işletilebilir maden yataklarında ton başına 1 ila 3 gram altın bulunması yeterli görülürken, 10 gramın üzerindeki değerler yüksek kaliteli rezerv kabul ediliyor.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Wangu sahasından çıkarılan bazı kaya örneklerinde ise bu oranın ton başına 138 grama kadar çıkması uzmanları şaşkına çevirdi. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu tarafından yapılan açıklamalara göre, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan hatta tam 40 adet altın damarı tespit edildi.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLEN ALTIN PARÇACIKLARI

Bölgedeki toplam altın potansiyelinin 1000 tonu aşabileceği öngörülürken, şu ana kadar tescillenen yaklaşık 300 tonluk ilk kısmın güncel piyasa değerinin 83 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Çalışmaları yürüten uzmanlardan Chen Zhulin, yaklaşık 2 bin metre derinlikten çıkarılan bazı numunelerde çıplak gözle net şekilde fark edilebilen altın parçacıklarına rastladıklarını belirtti.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Jeologlar ve maden uzmanları, söz konusu yüksek rakamların nihai rezerv olarak resmiyet kazanması için daha detaylı doğrulama ve analiz çalışmalarının devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Keşfin tamamıyla doğrulanması halinde, bu durum Çin için hem ekonomik hem de stratejik açıdan küresel altın piyasasındaki dengeleri değiştirebilecek dev bir hamle anlamına gelecek.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

MEZARDAN ALTIN AYAKKABILAR ÇIKTI! 1500 YILLIK KEŞİF ŞAŞIRTTI…

Kazakistan'ın batısında tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanan seçkin bir kadının mezarında, altın parçalar ile süslenmiş bir çift ayakkabı bulundu.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Hazar Denizi kıyısındaki Mangışlak Yarımadası'nda, Aktaku şehrinin yakınlarındaki Karabak mezarlığında ortaya çıkan ayakkabılar araştırmacılar tarafından detaylı incelendi.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Yapılan araştırmalar sonucu ayakkabının tamamıyla altından yapılmadığı, ince altın levhalar ile kaplandığı belirlendi. Bu sayede ayakkabıların altından yapılmış gibi gibi görünmesi kolaylaşıyordu.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Mezarın genç bir kadına ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, kadının ölümünden sonra oldukça gösterişli bir tören kıyafetiyle gömüldüğünü düşündüklerini belirtti.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

KIYAFETİN BİRÇOK BÖLÜMÜ ALTINLA SÜSLENMİŞ

Mezarda yalnızca ayakkabılarda altın kullanılmadı. Kadının başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan yapılmış bir taç ve maske biçimindeki süslemeler bulunuyordu.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Alın bölgesine yerleştirilen merkezi süslemenin ise Helenistik dönemde kullanılan Gorgoneion tasvirini taklit ettiği tespit edildi. Kemer tokaları da kanatlarını açmış yırtıcı kuşları andıracak şekilde hazırlanmıştı.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Ancak ayakkabı ve kemerdeki bazı tokalar günlük kullanım için uygun olmaması araştırmacıların dikkatini çeken bir başka ayrıntı oldu.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Parçaların işlevsel olması için gereken bağlantıların bulunmaması, bunların kadının hayattayken kullandığı eşyalardan ziyade özellikle cenaze töreni ve defin için hazırlanmış olabileceğini ortaya koydu.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Mezar, MS 5.yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasında tarihleniyor.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

ALTIN SÜSLEMELER UZAKTAN GETİRİLMEMİŞ OLABİLİR

Araştırmacı Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov'a göre gösterişli parçaların uzak bir imparatorluk merkezinden getirilmesi yerine Karakabak'Taki yerel atölyelerde üretilmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Bölgede daha önce yapılan kazılarda metal işleme, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin izler ortaya çıkarılmıştı.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Karakabak'ın o dönemde sıradan bir yerleşim yeri olmadığına işaret eden bulgular da bulunuyor. Bölgede yapılan çalışmalarda 150'den fazla antik sikke ortaya çıkarıldı.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin gibi oldukça geniş coğrafyayla bağlantılı sikkelerin aynı noktada bulunması, yerleşimin Hazar çevresindeki önemli ticaret güzergahlarından biri üzerinde bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Arkeologlar, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallarla bağlayan eski Azak-Hazar ticaret koridorunun önemli bulgularından biri olabileceğini değerlendirdi.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Bu nedenle mezardan çıkan altın kaplamalı ayakkabılar yalnızca kadının yüksek statüsünü değil, aynı zamanda yaklaşık 1500 yıl önce Hazar kıyısındaki toplulukların sahip olduğu zanaatkârlığı ve uzak bölgelerle kurduğu ticari bağlantıları da ortaya koyuyor.

Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

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