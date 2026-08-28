Yerin 3 bin metre altında devasa hazine! 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu!

Wangu sahasından çıkarılan bazı kaya örneklerinde ise bu oranın ton başına 138 grama kadar çıkması uzmanları şaşkına çevirdi. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu tarafından yapılan açıklamalara göre, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan hatta tam 40 adet altın damarı tespit edildi.